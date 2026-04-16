Что зря считают вредным: 7 продуктов, которые на самом деле полезны для здоровья

Попкорн / © unsplash.com

Продукты, которые часто считают вредными, могут быть ценным источником питательных веществ. Исследования показывают: многие из них поддерживают здоровье, если употреблять их в рамках сбалансированного рациона.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Замороженные овощи — один из самых ярких примеров. Их собирают в период максимальной спелости и быстро замораживают, что позволяет сохранить витамины, минералы и антиоксиданты. По данным исследований, их питательная ценность часто не уступает свежим продуктам, а иногда даже превышает ее.

Подобная ситуация и с рыбными консервами. Они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12 и селен. Регулярное употребление жирной рыбы, в частности сардин или скумбрии, связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кофе также имеет противоречивую репутацию, но умеренное потребление — примерно 3-5 чашек в день — ассоциируется с уменьшением риска диабета 2 типа, болезней сердца и некоторых нейродегенеративных состояний. В то же время избыток кофеина может вызвать тревожность у чувствительных людей.

Еще один недооцененный продукт — картофель. Он богат витаминами С и В6, калием, клетчаткой и антиоксидантами. Негативная репутация связана преимущественно со способом приготовления: жаркой или добавлением жиров. В вареном или запеченном виде картофель является питательным и сытным.

Соевые продукты, такие как тофу или соевое молоко, обеспечивают организм растительным белком и полезными жирами. Данные исследований показывают, что их регулярное употребление может снижать риск сердечных заболеваний и поддерживать нормальный уровень холестерина, а опасения относительно гормональных нарушений в основном не подтверждаются.

Яйца также долгое время считали вредными из-за содержания холестерина. Однако современные исследования показывают: для большинства людей умеренное потребление не повышает риск сердечных болезней. Они содержат полноценный белок и важные антиоксиданты.

Попкорн завершает этот список. В своем базовом виде — без масла и избытка соли — это цельнозерновая закуска с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов. Негативный имидж продукта сформировался из-за калорийных добавок, а не из-за самого попкорна.

