Чтобы кожа сияла, а суставы не скрипели: 5 продуктов с коллагеном, которые возвращают молодость

Коллаген называют «белком красоты», ведь он отвечает за гладкую сияющую кожу, крепкие волосы и ногти. А еще этот белок является основой для здоровья кожи, крепких костей и гибких суставов. Наш организм вырабатывает коллаген самостоятельно, но уже после 20 лет его синтез ежегодно уменьшается примерно на 1%. Поэтому, если хочется иметь гладкую кожу, сильные мышцы и не слышать хруста в коленях, стоит обратить внимание на свое питание. Рассказываем, ссылаясь на ресурс meta.ua, какие продукты с содержанием коллагена помогут телу дольше оставаться молодым и сильным.

Костный бульон можно считать настоящим эликсиром для суставов. Горячий, насыщенный бульон из костей — это мощный источник природного коллагена. Его регулярное употребление способствует восстановлению суставов, укрепляет кости, возвращает коже упругость и сияние. Идеальный вариант — холодец или концентрированный мясной отвар.

Желатин. Это фактически обработанный коллаген, полученный из хрящей и костей. Добавьте в меню домашние желе, панакоту или заливные блюда и получите мощную поддержку для суставов и кожи. Однако следует знать: покупные сладости часто содержат избыток сахара, поэтому лучше готовить десерты самостоятельно.

Рыба поможет сохранить кожу гладкой и ровной. Лосось, треска, тунец и скумбрия — это не только омега-3, но и мощный источник коллагена, особенно много белка содержится в коже и косточках. Чтобы извлечь максимум пользы, готовьте бульоны из рыбных наборов или употребляйте рыбу со шкуркой.

Мясо. Хотя в самом мясе коллагена немного, именно хрящи и шкурка содержат достаточное количество белка. Курятина, говядина, свинина, в тушеном виде или в виде рагу, отлично поддерживают уровень белка молодости и красоты. А овощи с содержанием витамина С помогут лучше его усвоить.