Чтобы не было проблем со здоровьем и лишним весом: лучше есть эти сочетания продуктов

Мы очень любим утренний кофе с молоком. А диетологи говорят, что такое сочетание – это лишние килограммы на нашей фигуре. Или мы прибегаем к «раздельному питанию», чтобы быть здоровыми и стройными, но полезно ли оно на самом деле – ученые так и не доказали. Как же правильно составить свой рацион, чтобы было полезно, вкусно и не навредило фигуре и здоровью – читайте дальше.

«Раздельное питание» – миф или реальность

В правилах такого питания говорится, какие продукты можно сочетать между собой, а от сочетания которых лучше отказаться. На сегодняшний день научного подтверждения «раздельному питанию» так и не нашли. Поэтому учёные не уверены в пользе такого рациона. Что нельзя совмещать по принципу этого питания:

не сочетаются ни с чем – молоко, арбузы и дыни;

не следует пить любую жидкость во время еды;

кислые фрукты не употребляются с продуктами, содержащими белки и углеводы;

не следует употреблять вместе продукты, содержащие сахар и крахмал;

нельзя совмещать сыры, зерновые и т.д.

Какие продукты нужно есть вместе

Опять же, согласно рекомендациям ученых и врачей, есть лучшие тандемы продуктов. Поскольку есть ряд витаминов и микроэлементов, которые в сочетании приносят наибольшую пользу для нашего организма.

Салаты из моркови следует употреблять с маслом и орехами. Так как этот овощ имеет бета-каротин, витамины А и Е, относящиеся к жирорастворимым.

Печень лучше есть с салатами из свежих овощей: капусты, помидоров и огурцов. Поскольку печень содержит железо, а витамин С, содержащийся в овощах, помогает лучше всего его усвоить.

Все продукты, содержащие много клетчатки, например бобовые, лучше запивать большим количеством жидкости.

Жирную рыбу или другую жирную пищу следует сочетать с кислыми продуктами и зеленью. Например, рыбу следует заправлять лимонным соком, а мясо – кетчупом или кислым ягодным соусом, добавляя к блюдам кресс-салаты и зелень. Поскольку такое сочетание будет способствовать лучшему перевариванию жирной тяжелой пищи.

Мясо необходимо есть с большим количеством овощей и зелени, так как содержащаяся в растительной пище клетчатка помогает быстрее усваивать мясные продукты.

Продукты, которые нельзя совмещать

Ученые собрали список тех продуктов, которые плохо усваиваются организмом, если их есть вместе.

Нельзя совмещать мясо, бобовые, печень, гречку, овсянку с молочными продуктами: сыром, молоком, сливками, сметаной. Поскольку первые имеют железо, а молочные продукты – кальций, препятствующий его усвоению.

Тем, кто имеет проблемы с пищеварительной системой, лучше отказаться от сочетания таких продуктов: кефира и фруктов; капусты и бобовых; молока и нешлифованной крупы.

Следует осторожно относиться к сочетанию трудноперевариваемых продуктов, поэтому не стоит употреблять вместе мясо, бобовые, нешлифованный рис.

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