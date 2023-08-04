Чтобы не было проблем со здоровьем и лишним весом: лучше есть эти сочетания продуктов

Ученые составили список сочетаний продуктов, которые наиболее полезны для нашего организма.
Мы очень любим утренний кофе с молоком. А диетологи говорят, что такое сочетание – это лишние килограммы на нашей фигуре. Или мы прибегаем к «раздельному питанию», чтобы быть здоровыми и стройными, но полезно ли оно на самом деле – ученые так и не доказали. Как же правильно составить свой рацион, чтобы было полезно, вкусно и не навредило фигуре и здоровью – читайте дальше.
«Раздельное питание» – миф или реальность
В правилах такого питания говорится, какие продукты можно сочетать между собой, а от сочетания которых лучше отказаться. На сегодняшний день научного подтверждения «раздельному питанию» так и не нашли. Поэтому учёные не уверены в пользе такого рациона. Что нельзя совмещать по принципу этого питания:
- не сочетаются ни с чем – молоко, арбузы и дыни;
- не следует пить любую жидкость во время еды;
- кислые фрукты не употребляются с продуктами, содержащими белки и углеводы;
- не следует употреблять вместе продукты, содержащие сахар и крахмал;
- нельзя совмещать сыры, зерновые и т.д.
Какие продукты нужно есть вместе
Опять же, согласно рекомендациям ученых и врачей, есть лучшие тандемы продуктов. Поскольку есть ряд витаминов и микроэлементов, которые в сочетании приносят наибольшую пользу для нашего организма.
- Салаты из моркови следует употреблять с маслом и орехами. Так как этот овощ имеет бета-каротин, витамины А и Е, относящиеся к жирорастворимым.
- Печень лучше есть с салатами из свежих овощей: капусты, помидоров и огурцов. Поскольку печень содержит железо, а витамин С, содержащийся в овощах, помогает лучше всего его усвоить.
- Все продукты, содержащие много клетчатки, например бобовые, лучше запивать большим количеством жидкости.
- Жирную рыбу или другую жирную пищу следует сочетать с кислыми продуктами и зеленью. Например, рыбу следует заправлять лимонным соком, а мясо – кетчупом или кислым ягодным соусом, добавляя к блюдам кресс-салаты и зелень. Поскольку такое сочетание будет способствовать лучшему перевариванию жирной тяжелой пищи.
- Мясо необходимо есть с большим количеством овощей и зелени, так как содержащаяся в растительной пище клетчатка помогает быстрее усваивать мясные продукты.
Продукты, которые нельзя совмещать
Ученые собрали список тех продуктов, которые плохо усваиваются организмом, если их есть вместе.
- Нельзя совмещать мясо, бобовые, печень, гречку, овсянку с молочными продуктами: сыром, молоком, сливками, сметаной. Поскольку первые имеют железо, а молочные продукты – кальций, препятствующий его усвоению.
- Тем, кто имеет проблемы с пищеварительной системой, лучше отказаться от сочетания таких продуктов: кефира и фруктов; капусты и бобовых; молока и нешлифованной крупы.
- Следует осторожно относиться к сочетанию трудноперевариваемых продуктов, поэтому не стоит употреблять вместе мясо, бобовые, нешлифованный рис.
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