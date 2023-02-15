Чтобы не заболеть: как часто нужно менять домашние тапочки

Как часто нужно менять и стирать домашние тапочки, чтобы уберечь себя от грибка и других болезней стопы — читайте об этом в материале ТСН.ua.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"О том, что нельзя носить домашние тапочки долгий период времени, я знала давно. Но как-то задумалась над тем, сколько именно можно это делать без вреда для здоровья. Оказывается, здесь все зависит от материала."

Использование ненатуральных материалов и плохая вентиляция приводят к тому, что у человека, долгое время носящего домашние тапочки, могут появляться грибок стоп и ногтей. Поэтому выбирать эту вещь нужно ответственно. Например, тапочки из натуральной ткани или кожи, а также с открытым носочком будут служить дольше. Им не нужен особый уход.

А вот тапочки из других материалов, например, из искусственного меха или тканей, придется чаще стирать, чтобы уберечься от болезней стоп и ногтей. Также такие материалы быстрее изнашиваются и теряют свой внешний вид.

Как часто нужно менять домашние тапочки

Врачи в этом категоричны: еженедельно нужно дезинфицировать домашние тапочки, обрабатывая их специальными растворами. Также можно использовать стирку с содой.

Полностью менять домашние тапочки из натуральных материалов рекомендуется раз в квартал. То есть, не менее четырех раз в год.

Как часто нужно стирать домашние тапочки

За тапками также необходимо правильно ухаживать. В частности, существуют определенные правила их стирки:

прежде всего домашние тапочки обрабатываются моющим раствором вручную, а затем отправляются в стиральную машинку;

мыть тапочки лучше в специальном мешочке или наволочке;

выставляйте правильную температуру стирки – не выше 30-40 градусов;

выбирайте режим "Ручная стирка";

выключите функцию отжима;

Прополоскать тапочки лучше дважды.

Почему старые домашние тапочки лучше выбросить

Кроме того, что такая вещь может стать причиной появления грибка на стопах или ногтях, существует еще одно объяснение, которое отвечает на вопрос: можно ли выбрасывать старые домашние тапочки. Наши предки давно верили, что они притягивают неприятности и болезни.

Также существовало поверье, что домашние тапочки нельзя хранить под кроватью, потому что иначе между супругами возникнет ссора. А разбросанные по всему дому тапки притягивают беды и мелкие неприятности.

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