Чтобы ум был ясным, а мозг – молодым: чаи, которые спасут от деменции

Природные лекарственные компоненты чая из трав помогут избежать неизлечимой деменции.
На сегодняшний день ученые, к сожалению, еще не изобрели лекарства от болезни Альцгеймера и других видов деменции. Кроме того, что эти болезни остаются неизлечимыми, они еще и молодеют. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения к 2050 году количество людей, имеющих такие заболевания, увеличится в четыре раза. Но процессы угасания активности мозга можно не только замедлить, их вообще можно избежать. Медики доказывают, что это совсем не сложно. Нужно только соблюдать здоровый образ жизни: сбалансировать рацион и делать физические упражнения. Также необходимо изменять меню по своему возрасту. К примеру, людям после 50 лет следует увеличить в своем рационе количество морской рыбы, меда, орехов и кисломолочных продуктов. А еще предупредить деменцию помогают травяные чаи, какие именно - читайте дальше.
Какие чаи нужно пить, чтобы не заболеть деменцией
Возрастные изменения связаны с перестройкой работы организма и замедлением обмена веществ. Стимулировать метаболизм на уровне клеток помогают природные средства, замедляющие процессы старения. А разнообразные травы, обладающие лечебными свойствами, очень помогут в профилактике возрастных заболеваний центральной нервной системы. Врачи рекомендуют пить ромашковый, мятный и шиповниковый чай, но поочередно, не смешивая.
- Чай из ромашки. Это растение содержит много антиоксидантов, поэтому оно замедляет процессы старения нервных клеток.
- Чай из шиповника. Шиповник стимулирует мозговую активность и укрепляет нейронные связи, поэтому такой напиток улучшит умственную деятельность.
- Мятный чай. Чай из мяты лучше пить на ночь, он успокоит и предотвратит появление патологического скопления белков, ускоряющих старение мозга.
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