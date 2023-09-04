Чтобы ум был ясным, а мозг – молодым: чаи, которые спасут от деменции

На сегодняшний день ученые, к сожалению, еще не изобрели лекарства от болезни Альцгеймера и других видов деменции. Кроме того, что эти болезни остаются неизлечимыми, они еще и молодеют. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения к 2050 году количество людей, имеющих такие заболевания, увеличится в четыре раза. Но процессы угасания активности мозга можно не только замедлить, их вообще можно избежать. Медики доказывают, что это совсем не сложно. Нужно только соблюдать здоровый образ жизни: сбалансировать рацион и делать физические упражнения. Также необходимо изменять меню по своему возрасту. К примеру, людям после 50 лет следует увеличить в своем рационе количество морской рыбы, меда, орехов и кисломолочных продуктов. А еще предупредить деменцию помогают травяные чаи, какие именно - читайте дальше.

Какие чаи нужно пить, чтобы не заболеть деменцией

Возрастные изменения связаны с перестройкой работы организма и замедлением обмена веществ. Стимулировать метаболизм на уровне клеток помогают природные средства, замедляющие процессы старения. А разнообразные травы, обладающие лечебными свойствами, очень помогут в профилактике возрастных заболеваний центральной нервной системы. Врачи рекомендуют пить ромашковый, мятный и шиповниковый чай, но поочередно, не смешивая.

Чай из ромашки. Это растение содержит много антиоксидантов, поэтому оно замедляет процессы старения нервных клеток.

Это растение содержит много антиоксидантов, поэтому оно замедляет процессы старения нервных клеток. Чай из шиповника. Шиповник стимулирует мозговую активность и укрепляет нейронные связи, поэтому такой напиток улучшит умственную деятельность.

Шиповник стимулирует мозговую активность и укрепляет нейронные связи, поэтому такой напиток улучшит умственную деятельность. Мятный чай. Чай из мяты лучше пить на ночь, он успокоит и предотвратит появление патологического скопления белков, ускоряющих старение мозга.

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