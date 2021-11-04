Цифровой сертификат выздоровления от COVID-19: каким он будет и когда заработает

Цифровой сертификат выздоровления от COVID-19: каким он будет и когда заработает

Сгенерировать его можно в приложении или на портале "Действие" через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19.

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие COVID-19, смогут получить цифровой сертификат об выздоровлении. Этот документ будет позволять непривитым украинцам на протяжении 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает прес-служба Министерства здравоохранения.

Цифровой COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтой" и "красной" зоны карантина;

международный — для пересечения границы 45 стран, входящих в доверительную сеть

В ведомстве отмечают, что этот сертификат будет формироваться только для тех, у кого врач диагностировал коронавирус с момента запуска функционала нового сертификата и дальше. Обязательным основанием для его генерации является медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Если украинцы, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ, загрузить цифровой сертификат они не смогут.

В Минздраве обращают внимание, что документ не сгенерируется, если диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

"Сгенерировать его будет возможно в приложении или на портале "Действие" через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19”, – прокомментировала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич.

Напомним, с 8 ноября начнется процедура отстранения работников, для которых прививка от COVID-19 обязательна: учителей, преподавателей и чиновников. Подробнее – по этой ссылке.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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