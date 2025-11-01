COVID-19: что запрещено делать в случае длительных симптомов

COVID-19 никуда не исчез / © Associated Press

У некоторых людей, заболевших COVID, симптомы могут сохраняться длительное время. Длительная болезнь, также известная как постковидный синдром, возникает, когда у человека симптомы длятся более 12 недель.

Об этом пишет издание Mirror.

В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) предупредили, что симптомы болезни могут ухудшиться, если человек перенес стресс или физически активен.

«Людям, длительно борющимся с COVID, запрещено начинать заниматься спортом без предварительной консультации с врачом», — пишет издание.

Врачи объяснили, что в целом физическая активность может помочь в выздоровлении после продолжительной болезни, однако не стоит перенапрягаться, иначе это чревато «негативными последствиями для здоровья».

Также не следует пить витамины в больших дозах.

Неконтролируемое потребление витаминов может сильно повредить. Передозировка витамина Д может быть иногда страшнее самой болезни. То же касается витамина С, цинка. В высоких дозах они обладают рядом побочных эффектов.

Отметим, длинный COVID встречается примерно у 6% людей, переболевших коронавирусом, и проявляется у более чем 200 различных симптомов. У некоторых людей он длится месяцами. Симптомы охватывают усталость, туман в голове, затрудненное дыхание и ограничение физической активности.

