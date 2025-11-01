- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
COVID-19: что запрещено делать в случае длительных симптомов
Затяжной COVID — симптомы, сохраняющиеся более трех месяцев после заражения, серьезно ограничивают повседневную активность людей.
У некоторых людей, заболевших COVID, симптомы могут сохраняться длительное время. Длительная болезнь, также известная как постковидный синдром, возникает, когда у человека симптомы длятся более 12 недель.
Об этом пишет издание Mirror.
В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) предупредили, что симптомы болезни могут ухудшиться, если человек перенес стресс или физически активен.
«Людям, длительно борющимся с COVID, запрещено начинать заниматься спортом без предварительной консультации с врачом», — пишет издание.
Врачи объяснили, что в целом физическая активность может помочь в выздоровлении после продолжительной болезни, однако не стоит перенапрягаться, иначе это чревато «негативными последствиями для здоровья».
Также не следует пить витамины в больших дозах.
Неконтролируемое потребление витаминов может сильно повредить. Передозировка витамина Д может быть иногда страшнее самой болезни. То же касается витамина С, цинка. В высоких дозах они обладают рядом побочных эффектов.
Отметим, длинный COVID встречается примерно у 6% людей, переболевших коронавирусом, и проявляется у более чем 200 различных симптомов. У некоторых людей он длится месяцами. Симптомы охватывают усталость, туман в голове, затрудненное дыхание и ограничение физической активности.
Ранее врачи рассказали об оптимальной диете для людей с активной инфекцией COVID, а также на чем следует сосредоточиться, чтобы поправиться без затяжных симптомов.