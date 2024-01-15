COVID-19 и грипп в Украине: в Минздраве напомнили, что больничный можно оформить дистанционно

В Украине во время действия военного положения человек с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ может оформить больничный на пять календарных дней дистанционно.

Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Напоминаем, что в период действия военного положения пациенту с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ могут оформить временную нетрудоспособность на пять календарных дней дистанционно", – говорится в заявлении Минздрава.

Там уточнили, что пациент может обратиться к врачу с помощью средств телефонной связи, Интернет-телефонии или средств телемедицинской связи. Тогда врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Для назначения лечения врач может дистанционно выписать электронный рецепт.

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Если действие больничного нужно будет продлить на период более пяти календарных дней, пациент обязательно должен лично прийти на прием к врачу.

"Это не новая норма, она уже действовала во время пандемии. Минздрав вносит изменения для упрощения взаимодействия пациента с врачом и минимизации проявлений самолечения", – добавили в министерстве.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в некоторых городах и районах Украины могут вернуть карантинные меры, введенные из-за COVID-19. Речь идет о местностях, где зафиксировано превышение эпидемического порога.

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