COVID-19 никуда не исчез: Голубовская предупредила о новых атаках вируса

COVID-19 — это системное, малоизученное инфекционное заболевание / © Associated Press

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская предостерегает, что COVID-19 никуда не исчез, он продолжает свою опасную для нашего здоровья деятельность, просто изменяет ее формы.

«Мы очень быстро начали обесценивать COVID-19. Особенно после появления Омикрона, когда течение у большинства стало легче. Появилось ощущение, что это уже не тот вирус, что это что-то на уровне банальной вирусной инфекции. Но это ложное и опасное восприятие. COVID-19 — это системное, малоизученное инфекционное заболевание. И даже если острый период идет относительно легко, это не значит, что процесс закончился», — отметила она.

По ее словам, вирус меняется. И меняется очень быстро. Современные варианты имеют большое количество мутаций, особенно в S-белке. Это означает, что они способны эффективно избегать иммунного ответа.

«Отдельно хочу сказать о лонгковиде. На сегодняшний день нет единого согласованного определения этого состояния. Нет четких протоколов лечения. Мы имеем дело с еще изучаемым процессом. Но уже сейчас очевидно: это серьезная проблема, недооцененная. Люди месяцами не могут вернуться к нормальной жизни. И мы не всегда можем эффективно помочь им. Потому что многие механизмы еще не до конца ясны», — добавила Голубовская.

Уже больше пяти лет прошло с тех пор, как 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По данным организации, в общей сложности вирусом заразились более 777 млн ​​человек во всем мире, непосредственно от него умерли 7 млн, а общее количество смертей по любым причинам, так или иначе связанным с вирусом, достигло 15 млн человек.

8 декабря 2020 года 90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым на Западе человеком, которой сделали прививку от Ковида. Венгерская биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман, разработавшие эту вакцину, получили за это в 2023 году Нобелевскую премию по медицине.

ЦРУ считает, что вспышка коронавируса «с большей вероятностью» произошла из-за утечки из китайской лаборатории, чем распространилась от животных.

Консенсуса по этому поводу причины пандемии Ковида нет.

Есть те, кто поддерживают теорию «природного происхождения», по которой вирус распространился среди людей из-за животных, а не из-за экспериментов ученых или лаборатории.

Теорию о «лабораторной утечке» особенно активно отрицают ученые, утверждающие, что основательных доказательств в пользу этой теории нет.

Ранее Китай исключил возможность «лабораторной утечки» как «политическую манипуляцию Вашингтона.

В то же время, ранее очень контроверсионная теория сейчас находит больше поддержки у разведывательных ведомств.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил Fox News, что по оценкам его ведомства, «распространение пандемии (коронавируса) вероятнее всего явилось результатом инцидента в лаборатории».

