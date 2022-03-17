COVID-19 никуда не исчез: количество новых случаев в день составляет около пяти тысяч

COVID-19 никуда не исчез: количество новых случаев в день составляет около пяти тысяч

Вашему вниманию – обзор развития эпидемии COVID-19 в Украине.

Национальная академия наук Украины пояснила, что происходит с эпидемией COVID-19 с начала российского вторжения 24 февраля.

По статистике, количество новых случаев в день составляет около пяти тысяч. Выздоравливают ежедневно почти 25 тыс. Умирают от болезни почти 80 человек в сутки.

Но эта статистика неполная, ведь с полномасштабным российским вторжением сбор и анализ данных сильно усложнился. Из-за вторжения России некоторые больницы изменили режим работы, а часть из них просто уничтожили.

Следовательно, уменьшение количества зарегистрированных случаев не означает уменьшения реальных угроз. Более того, большое количество беженцев и скопление людей в укрытиях могли являться катализатором для эпидемии.

Несмотря на неполноту данных, количество положительных тестов снижается. Следовательно, заболеваемость, вероятно, тоже продолжает снижаться.

Но количество смертей может быть занижено по крайней мере в полтора раза. Кроме того, возможно увеличение количества летальных исходов из-за того, что оказывать медпомощь стало сложнее.

Украинские данные сосредоточены неравномерно: 40% всех ПЦР-тестов, о которых известно из баз данных, выполнено в Ровенской области. Львиная доля новых больных приходится на четыре региона: Волынскую, Полтавскую, Черкасскую области и Киев.

В соседних странах (Польше, Венгрии, Словакии, Молдове, Румынии), принимающих многих украинских беженцев, новых вспышек инфекции не наблюдается.

Напомним, военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения столбняка, передает Минздрав.

Это инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Они живут в почве и кишечном тракте животных. Инфицирование столбняком может происходить при попадании грязи в рану или в порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами.