"Дарница" объявила победителей национальной премии фармацевтов: истории пяти обладателей "ДарВідзнака"

Они живут и работают под обстрелами. А если прилетает в аптеку, не паникуют – становятся за первый стол и отпускают лекарства снова. Они – ВСУ фармацевтического фронта, оказывающие первую помощь, сдерживают панику, налаживают логистику в условиях войны.

Одними из первых столкнулись с войной и стали оказывать помощь людям фармацевты. Их города обстреливают до сих пор, а среди снарядов они каждое утро спешат на работу.

В октябре фармацевтическая компания "Дарница" наградила 5 победителей премии для фармацевтов "ДарВідзнака-2022".

В первом туре приняли участие около 400 кандидатов, из которых экспертное жюри избрало 34 лучших фармацевта страны для второго. На финальном этапе победители определялись путём народного голосования и голосования жюри. На сайте все номинанты суммарно получили более 23 тысячи голосов.

Проект поддержали такие звездные послы, как телеведущие Екатерина Осадчая, Надежда Матвеева, Александр Педан и Никита Добрынин, певица Злата Огневич, блогер Даша Квиткова и другие.

Вся страна с восхищением читала истории закаленных фармацевтов, спасших не одну жизнь, часто рискуя своей собственной.

Пятеро победителей

Победителями "ДарВідзнака-2022" стали фармацевты из разных уголков страны в следующих номинациях:

"За смелость" – Екатерина Крук, Аптека 911, Харьков

"За служение здоровью нации" – Инна Абрамович, Аптека БАМ, Николаев

"За самоотверженность" – Алена Дубровина, Аптека Копейка, Сумы

"За спасение" – Андрей Фартук, Аптека Доброго дня, Горишние Плавни, Полтавская область

"За человечность" – Юрий Козлык, Фармация Николаевщины, Николаев

Номинации "За смелость" и "За служение здоровью нации"

Екатерина Крук живет и работает в Харькове, в аптеке на Салтовском шоссе – в одном из самых опасных в первые месяцы войны районов города. Молодая, хрупкая девушка каждое утро добиралась до работы под обстрелами, отпускала лекарства под звук сирен и успокаивала людей в огромных очередях.

"В первые недели паника была такая, что пусть Бог милует! Люди брали вообще все, кроме детского. И это хорошо, потому что свидетельствует, что преимущественно с маленькими детьми уехали. Самое необходимое скупили сразу. Потом стало тяжеловато. Лекарство быстро закончилось, долго не было тироксинов. Поэтому привозили остатки из закрывшихся аптек. Конечно, сейчас ситуация наладилась", – вспоминает фармацевт.

Что касается морального положения, Екатерина говорит немного, лишь то, что было тяжело, однако держалась спокойно, потому что переживала подобное раньше.

"Страха не было вообще. Возможно, потому, что я уже это видела в Северодонецке в 2014 году, а может, такая моя психика. Однако потом это все оставило отпечаток на моем здоровье", – говорит Екатерина.

Екатерина победила в номинации "За смелость" – за нее отдали свои голоса 2815 украинцев.

"Эта премия для меня – что-то сказочное! Очень приятно и уместно. Однако когда я работала, я не думала о награждениях: нужно и работай", – добавляет девушка.

Инна Абрамович в первые недели войны работала в Николаеве. И это была не просто аптека, а логистический склад.

Заведение Инны осталось единственным на целый район города, поэтому обеспечивало лекарствами три областных центра на юге Украины.

После первого прилета в 50 м от аптеки кассетными снарядами частично были повреждены окна и фасад, коллектив запаниковал и начал покидать город. Но Инну это не остановило. Все было начато сначала.

Коллеги говорят, что для Инны нет ничего невозможного.

"Если бы не работала аптека, без лекарства остались бы не только люди в том микрорайоне города, но и все жители Очакова и Березнеговатого", — вспоминает фармацевтка.

К сожалению, 2 августа аптека была разрушена до основания. Инна переезжает в Одессу, где организует работу нового логистического склада.

"Инна – это пример храбрости, преданности и любви к своему труду", – говорят о ней коллеги.

Инна Абрамович победила в номинации "За служение народу" – за нее отдали свои голоса 1810 посетителей и коллег.

Номинации "За самоотверженность" и "За спасение"

Алена Дубровина – фармацевт из Сум. В первые дни войны она осталась в городе и работает там до сих пор.

"У меня маленький сын, конечно, родные, особенно мама, в первые дни просили остаться дома, не идти на работу, однако я была там нужна. Меня ждали многие", — вспоминает фармацевт.

Алена рассказала, что 24 февраля сумчане массово начали скупать лекарства как первой необходимости, так и всевозможные медицинские изделия, которые несли в волонтерские пункты с отметкой "для военных".

"Открывались – люди уже стояли. Брали препараты от давления, для домашней аптечки, гормональные. Покупали и то, что не нужно", – делится фармацевт.

Не все фармацевтические заведения работали в первые дни войны, поэтому на аптеку Алены легла дополнительная нагрузка.

"Так же и из нашей аптеки многие сотрудники эвакуировались, поэтому график был плотный. Работали до поздней ночи, конечно, без выходных. Даже после закрытия мы пытались помочь всем стоящим возле аптеки людям и отпускали до последнего покупателя. Потом собирали еще и свои списки знакомым и родным, нашим постоянным клиентам с особыми потребностями, ТРО. Это все приходилось делать после закрытия. На решение вопросов часто уходили часы", – добавляет Алена.

Тогда она не думала ни о вознаграждениях, ни о премиях. Однако, когда коллеги предложили рассказать свою историю первых дней войны, Алена согласилась.

Алена Дубровина победила в номинации "За самоотверженность" среди 400 достойных номинантов, за нее отдали свои голоса 1592 украинца.

"До последнего не верила в победу! Тогда мы были на стрссе, но держались. Посетители переживали, поэтому мы предоставляли фармопеку, отпускали лекарства и медицинские изделия, утешали и подбадривали их. Сами голодали, потому что поесть времени просто не хватало", – делится специалист.

Андрей Фартук – фармацевт из города Горишние Плавни. С первых дней широкомасштабной войны остается в городе как заведующий аптекой и оказывает первую медицинскую помощь.

"Никакой мысли, чтобы сменить место работы более спокойным, не было. Брат защищает страну, отец, несмотря на то, что ему 60 лет, хотел мобилизоваться", — делится Андрей.

Андрей налаживал ситуацию в аптеке, стоял за первым столом, отпускал лекарства до последнего клиента, успокаивал тех посетителей в очередях, кто стряхивал, и оказывал необходимую медицинскую помощь.

А однажды он спас жизнь парню, не отходя от своего рабочего места.

"Был обычный рабочий день под звук сирен. Вечером зашел парень в аптеку, едва смог сказать, что его укусила оса и попросил помочь. У него были явные признаки отека Квинке: отек шеи, лица, даже языка и грудной клетки", – рассказывает специалист.

Андрей сразу начал действовать, зная, что времени мало: ввел адреналин и устранил аллерген с помощью антигистаминных. После этого парню стало легче.

"Конечно, то, что я сделал, должны делать врачи, но ситуация была критической и времени у нас не было", — добавляет Андрей.

Добавим, что Андрей с коллегами основал в городе школу первой помощи. Там специалисты обучают горожан правилам и необходимым мерам, которые сохранят жизнь и здоровье. Пока курсы работают, их посещают все больше граждан.

"Стать победителем было чрезвычайно приятно. И хотя свою финансовую награду я пока не потратил — во время войны пока не до того, но пошел на повышение", — делится Андрей.

Андрей Фартук победил в номинации "За спасение" – за него отдали свои голоса 860 посетителей и коллег (надеемся, тот парень, которому Андрей спас жизнь, тоже проголосовал).

Номинация "За человечность"

Юрий Козлык – фармацевт из Николаева. Работает под обстрелами – заведует "Аптекой оптовых цен" Николаев-6.

С 24 февраля он практически не покидает заведение.

"Когда я понял, что начались военные действия, сначала обзвонил своих подчиненных. Выяснилось, что выйти на работу согласна только одна из них. Пришлось составить ей компанию – нельзя оставлять одного сотрудника в аптеке, когда такая ситуация!" – вспоминает Юрий.

Дальше – больше. Если поначалу специалист работал не один, то с 8 марта он остался в аптеке сам. Однако не растерялся и наладил работу заведения, приобщив стажеров. Аптека работала под пулями и взрывами.

"Мы и работали, и стажировались под пулями. Дальше молодые кадры некоторое время работали у нас в аптеке. А когда они переходили в другие аптеки, появлялись новые. Во время войны моя аптека стала настоящей кузницей кадров. Мне звонили и просились "на практику молодые фармацевты. Я не возражал. Это позволяло полноценно обслуживать людей", – вспоминает Юрий.

Юрий Козлик победил в номинации "За человечность" – за него отдали свои голоса 2687 посетителей и коллег.

"ДарВідзнака" – это возможность громко заявить о поступках Великих людей. По одному лидеру в 5 номинациях получат финансовое вознаграждение в размере 30 тыс. грн. Планируется, что премию будут присуждать каждый год.

Добавим, что в состав жюри этого года вошли исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, руководитель профессионально-делового издания для специалистов фармацевтической и медицинской отраслей The Pharma Media Антонина Осадча и директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

"Цивилизованный бизнес — это бизнес социально ответственный. В сегодняшних условиях немало проектов КСО украинских компаний и организаций адаптируются к военным реалиям. Таким новым проектом в этом году для нас стала премия "ДарВідзнака". Мы стремились показать украинцам, что каждый важен на своем месте. Мы собрали сотни смелых историй от закаленных фармацевтов, выбрали лучшие и сделали их публичными. – говорит директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница" Василий Губарец.

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