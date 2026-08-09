Давление под угрозой: 5 популярных добавок, которые гипертоникам навсегда запрещено употреблять

Некоторые добавки способны серьезно ухудшить состояние здоровья / © Pixabay

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Высокое артериальное давление — это серьезное состояние, которое напрямую повышает риск инфаркта, инсульта и поражения сосудов. Поэтому людям с гипертонией важно контролировать не только питание и образ жизни, но и то, какие витамины и растительные добавки они принимают.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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От каких добавок следует отказаться

Высокие дозы витамина D

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Витамин D необходим для здоровья костей и иммунитета, однако его избыток может оказаться токсичным. Прием доз, превышающих 10 000 МЕ в сутки, приводит к накоплению избыточного количества кальция в крови (гиперкальциемии). Это не только повреждает сосуды, но и повышает кровяное давление. Кроме того, большие дозы витамина D могут мешать работе диуретиков, часто назначающих гипертоникам, что делает терапию неэффективной.

Корень солодки (лакрица)

Это растение часто встречается в чаях, сладостях и средствах от кашля, однако оно чрезвычайно коварно для сердечно-сосудистой системы. Содержащаяся в солодке глициризиновая кислота заставляет организм задерживать натрий и вымывать калий. Такой дисбаланс электролитов провоцирует резкие скачки давления. Особенно опасно сочетать лакрицу с мочегонными препаратами, поскольку это может привести к критическому дефициту калия.

Зверобой

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Зверобой считается популярным природным антидепрессантом, но для людей с гипертонией он несет иную угрозу. Это растение влияет на ферменты печени, отвечающие за расщепление лекарства. В результате действие препаратов от давления, таких как нифедипин или верапамил, значительно слабеет. Пациент может принимать назначенное лекарство, но оно просто не будет работать из-за воздействия добавки.

Арника

Хотя арника прекрасно помогает при синяках и отеках в виде мазей, ее пероральный прием (в форме таблеток или капель) строго не рекомендуется. Употребление арники внутрь может привести к серьезному повреждению сердечной мышцы, вызвать рвоту, диарею и стремительный рост артериального давления. Эксперты советуют ограничить использование этого цветка только внешним нанесением на неповрежденную кожу.

Горький апельсин

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Эта добавка часто входит в состав комплексов для похудения и спортивного питания из-за содержания синефрина. Это вещество по своему действию похоже на эфедрин, который был запрещен из-за высокого риска вызвать сердечные приступы. Горький апельсин стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение и сужает сосуды, что прямой угрозой для людей с высоким давлением.

Ранее эксперты объяснили, от какой еды следует отказаться, чтобы снизить риск гипертонии. Больше об этом читайте в новости.

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