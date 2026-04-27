Давление подскочит гарантированно — что не стоит есть на ночь

Есть ряд продуктов, задерживающих жидкость в организме или стимулирующих сердечно-сосудистую систему, повышая нагрузку на сосуды.

Сбалансированный рацион поможет поддерживать стабильный уровень АД / © Unsplash

Медики назвали список продуктов, которые повышают кровяное давление ночью, поэтому их следует исключить из своего рациона тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эксперты рекомендуют отказаться от регулярного употребления на ночь таких продуктов:

  • соленая рыба в масле

  • тушкованка и другие мясные консервы

  • готовые супы и соусы в банках

  • консервированные овощи

  • сладкие напитки провоцируют резкий скачок уровня глюкозы в крови, а затем ее стремительный спад. Поэтому могут стать причиной головных болей, истощения и развития гипертонии. Врачи рекомендуют отказаться от сладкой газировки, энергетиков, сладких кофейных напитков и коктейлей.

По словам медиков, регулярное потребление таких продуктов способно приводить к резким колебаниям давления, а в отдельных случаях даже к гипертоническому кризису. Избыток соли может вызвать отеки, ухудшать работу почек и способствовать накоплению жидкости в организме.

Отметим, нормальный показатель АД обычно — 120/80 миллиметров ртутного столбика (мм рт.ст.), но показатели за пределами этого диапазона также могут быть нормальными.

Ранее сообщалось, что поддержание АД на уровне ниже 120 мм рт. ст. может существенно снизить риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

