Давний укус клеща привел к воспалению сердечной мышцы: во Львове лечат 18-летнего юношу от боррелиоза

Во Львовской областной инфекционной больнице продолжается лечение 18-летнего юноши с диагнозом боррелиоз (болезнь Лайма). Восемь лет назад парня укусил клещ, однако на дальнейшие симптомы вовремя не обратили внимание, поэтому болезнь привела к осложнениям – акродерматиту. Также у пациента обнаружили миокардит (воспаление сердечной мышцы), который также спровоцирован непролеченным боррелиозом.

Об этом рассказала инфекционистка Карина Калайдина.

По словам врача, восемь лет назад в Карпатах парня укусил клещ. Приблизительно через месяц на коже появились эритематозные высыпания на лице, туловище – красные пятна в виде колец, известные как одни из симптомов болезни Лайма. Тогда никто не обратился за помощью к медикам и не лечил болезнь Лайма, а эритемы через некоторое время исчезли.

"Где-то через месяц у ребенка появились боли в суставах. Причем они были настолько сильными, что пришлось обратиться к врачу. Тогда и обнаружили боррелиоз, но должным образом не пролечили. И сейчас у него время от времени болят суставы. Кроме того, с высыпания, характерные для акродерматита — это третья стадия болезни Лайма", — говорит Калайдина.

Медики направили пациента в инфекционную больницу Львова. Все анализы на боррелиоз у юноши оказались положительными. У него также обнаружили миокардит (воспаление сердечной мышцы), который также спровоцирован непролеченным боррелиозом.

Сейчас 28-дневное лечение молодого человека продолжается. Парень принимает специфический антибиотик. Врачи ожидают, как организм отреагирует на него и будет ли положительный результат.

Специалист признается, что за время своей медицинской практики не имела дела с таким заболеванием – это ее первый пациент с такой стадией боррелиоза.

Заместитель директора по медицинской части инфекционной больницы Андрей Орфин говорит, что акродерматит встречается очень редко. Последний случай был в 2012 году, тогда болела жительница Закарпатья.

Болезнь Лайма: причины, симптомы и лечение

Как уже сообщал ТСН.ua, большинство случаев инфицирования фиксируется в период с мая по ноябрь. Это период высокой активности иксодовых клещей и только треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща.

Болезнь Лайма – что делать в случае укуса клеща Фото: Инфографика ТСН

Инкубационный период болезни составляет от 1 до 45 дней ( 7-14 дней в среднем ). Восприимчивость людей к заболеванию высока, а от больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Как сообщают специалисты Центра общественного здоровья, болезнь Лайма может иметь несколько стадий:

раннюю локализованную;

раннюю диссеминированную;

позднюю хроническую

Как предотвратить болезнь Лайма

Прививки от лайм-боррелиоза не существует. Чтобы предотвратить присасывание клещей, специалисты советуют: применять репелленты и защитную одежду перед тем, как отправляться в местности, где могут быть клещи, а после пребывания на природе тщательно осматривать одежду, кожу во время и после посещения леса, парка.

Как определить укус клеща?

На месте укуса клеща возникает красная папула с четкими краями. Впоследствии зона гиперемии расширяется, а центр – бледнеет. В некоторых случаях эритема, которая обычно безболезненна и не чешется, может быть сплошным красным фоном.

Укус клеща.

Когда врачи назначают антибиотики?

наполненный кровью иксодовый клещ, удаленный по меньшей мере через 36 часов после прикрепления;

прошло не более 72 часов после удаления клеща;

распространенность B. burgdorferi у местных клещей составляет более 20%;

нет противопоказаний (возраст менее 8 лет, беременность, период лактации) к применению доксициклина (полусинтетический антибиотик из группы тетрациклинов для перорального и парентерального применения).

Напомним, медики призывают украинцев не пытаться содрать с себя клеща, если он уже начал пить кровь, ведь этим можно только усугубить ситуацию. В случае укуса клеща необходимо сразу обратиться к врачу или в ближайший травмпункт.

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