Даже 10 тысяч шагов не спасут: как влияет на организм 8-часовое сиденье

Сидящая работа повышает риск заболеваний

В последние годы отметка в 7000–10000 шагов стала своеобразным «золотым стандартом» здорового образа жизни. Врачи, фитнес-приложения и разработчики смарт-часов убедили нас: если вы выходили свою норму, вы надежно защищены от серьезных болезней. Однако команда доктора Эвана Бриттейна из Медицинского центра Университета Вандербильта решила проверить это предположение на практике — и результаты оказались далеко не столь оптимистичными.

Об этом пишет Earth.

Исследователи проанализировали данные более 15 тысяч взрослых, годами носивших трекеры Fitbit. В отличие от предыдущих кратковременных опросов этот массив данных охватил колоссальные 13 миллионов дней реальной человеческой активности. Выяснилось, что типичный участник делает около 7400 шагов, но при этом сидит ошеломляющие 11,6 часа в день. И именно эти часы недвижимости играют роковую роль.

Почему шаги не перекрывают вред от сиденья

Данные показали четкую закономерность: чем больше человек сидит, тем стремительнее возрастает риск развития 11 серьезных заболеваний. Среди них ожирение, диабет 2 типа, гипертония, жировая болезнь печени, проблемы с почками и даже депрессия. Длительная неподвижность сказывается на всех фронтах, ухудшая кровообращение, мышечную массу и иммунную функцию.

Конечно, ходьба помогает смягчить удар, но «цена» спасения для каждой болезни разная:

Чтобы снизить риск ожирения , людям, сидящим по 14 часов, нужно делать на 1700 шагов больше, чем сидящим 8 часов.

Для борьбы с гипертонией кривая пользы выравнивается на отметке около 8000 шагов.

А вот хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) требует больше усилий — дополнительных 5500 шагов ежедневно.

Сердце не проведешь: когда ходьба бессильна

Худшая новость касается нашей сердечно-сосудистой системы. Для двух состояний – коронарной болезни сердца и сердечной недостаточности – ни одно количество пройденных шагов не способно полностью отменить последствия длительного сиденья.

У сидящих по 14 часов в день риск сердечной недостаточности оставался стабильно высоким, независимо от того, сколько километров они наматывали после работы. Ходьба существенно помогает, но у нее нет магической силы «стереть» ущерб от долгой недвижимости. Сокращение времени сиденья должно рассматриваться как отдельная, независимая задача для сохранения здоровья.

Неожиданный парадокс: когда шагов становится слишком много

Исследование показало еще один сюрприз: больше ходить — не всегда значит быть здоровее. Риск коронарной болезни сердца действительно стабильно снижается, когда вы доходите до 12 000 шагов в день. Но дальше кривая начинает ползти вверх.

У тех, кто маниакально выхаживал более 16 000 шагов в день, риск сердечных заболеваний неожиданно превысил показатели менее активных участников. Ученые предполагают, что это может быть связано со структурными изменениями в сердце из-за чрезмерных изнурительных нагрузок. Это доказывает, что сердечно-сосудистая польза имеет свой «потолок».

Главный вывод для современных работников звучит так: выхаживать свою норму шагов – это здорово и необходимо. Но если вы действительно хотите защитить сердце, вам придется выработать еще одну привычку – регулярно вставать с кресла в течение всего рабочего дня.

