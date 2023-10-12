Даже без телефона и при отсутствии света: как получить наркотические лекарства по е-рецепту

Такие препараты, в частности, используются для эффективного обезболивания при сложных заболеваниях.
Электронный рецепт на наркотические лекарства, введенный в ноябре 2022 года, можно получить и дистанционно. Для пациента е-рецепт в Минздраве называют удобной опцией, поскольку не нужно постоянно посещать врача для получения бумажного. С 13 октября 2023 года отпускать наркотические препараты в аптеке будут только по электронному рецепту. Исключение – прифронтовые территории и зона боевых действий. Там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт.
Об этом говорится в инструкции Минздрава.
Как получить наркотическое лекарство по е-рецепту, если нет мобильного телефона
В отсутствие мобильного телефона можно идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и индивидуальный налоговый номер). Врач распечатает информационную справку рецепта, содержащую номер рецепта и код его погашения, который вы без проблем сможете использовать в аптеке.
Если доступ к телефону потерян
Если номер телефона устарел или ликвидирован, необходимо подать заявку на изменение номера через онлайн-форму на сайте. Номер телефона будет изменен на текущий день.
"Советим пациентам, по возможности, проверить у семейного врача телефон, который привязан к электронной медицинской карточке и в случае необходимости изменить его", — подчеркнули специалисты.
Непредсказуемые обстоятельства: сможет ли врач выдать электронный рецепт?
Да, существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог:
- проблемы в работе ЕСОЗ, когда электронный рецепт нельзя выписать (отключение света, технические проблемы в работе системы);
- для назначения экстемпоральных препаратов (т.е. таких, которые производятся непосредственно в аптеке);
- если рецепт на наркотические препараты выписывают на прифронтовых территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.
Стоимость льготных наркотических препаратов
Наркотические льготные лекарства, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, тоже будут отпускаться по е-рецепту.
Как выехать за границу с наркотическим лекарством, которое было отпущено по е-рецепту?
Если пациент планирует выезжать за границу и планирует перевозить лекарства с собой — во время выписки е-рецепта врач должен напечатать ему информационную справку и обязательно засвидетельствовать ее подписью и печатью.
Где можно приобрести наркотические лекарства по е-рецепту?
Приобрести наркотические лекарства по е-рецепту можно в аптеке, имеющей соответствующую лицензию на отпуск наркотических лекарственных средств. На сегодняшний день 100% аптек, имеющих соответствующую лицензию, зарегистрированы и работают в ЕСОЗ.
Заметим, что срок действия е-рецепта на группу наркотических лекарств составляет 10 дней (как и бумажного рецептурного бланка).
Также напомним, где бесплатно утилизировать просроченное лекарство. Корреспондентка ТСН узнала, куда выбрасывать ваши "просроченные аптечки".
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