Даже если пить всего один бокал вина: опасные побочные действия напитка, о которых следует знать

Об этом сообщили в издании Eat This, Not That. Итак, какие проблемы со здоровьем могут появиться у любителей выпить бокал или два вина?

Цирроз

Если регулярно употреблять любые алкогольные напитки, в том числе и вино, это может стать причиной серьезных проблем с печенью, включая ее цирроз.

По данным исследования Европейской ассоциации, существует "умеренное" количество употребления алкоголя для женщин и мужчин (одна и две порции в день соответственно). Если пить больше этого порога, то вероятность алкогольного цирроза печени возрастает на 11,3%.

Проблемы с сердцем

Хотя мы знаем о пользе вина для сердечно-сосудистой системы, если регулярно употреблять этот алкогольный напиток, можно заработать серьезные проблемы с сердцем. Среди них — нерегулярное и быстрое сердцебиение (мерцательная аритмия).

Как отмечает диетология Хизер Хэнкс, даже один бокал вина в день увеличивает риск фибрилляции предсердий на целых 16%.

Рак пищевода и молочной железы

Исследования 2017 показали, что употребление даже одной порции вина в день можно связать с увеличением риска рака пищевода.

А доктор медицинских наук Керри Лем утверждает, что даже умеренное употребление вина и других алкогольных напитков увеличивает риск заболевания раком молочных желез. Согласно исследованиям, проведенным в 2006 году, риск возрастает на 30-50% у женщин, которые выпивают один-два бокала вина в день регулярно.

Розацеа

Употребление алкоголя связывают также и с повышением риска возникновения розацеа. Это заболевание кожи, сопровождающееся покраснением лица и шеи, появлением угрей и расширением поверхностных сосудов.

Ухудшение сна

Если выпить вечером бокал вина, то он может вызвать сонливость, но само качество сна при этом ухудшается. Сертифицированный тренер по науке о сне Стивен Лайт объясняет это тем, что выпитое спиртное сокращает фазу быстрого сна. А он является важной частью цикла, связываемого с эмоциональным и физическим здоровьем. Поэтому, даже если после вина человек проспит дольше обычного, он проснется уставшим.

Течение предменструального синдрома

Специалисты утверждают, что этот алкогольный напиток может повлечь за собой изменения цикла или ухудшить симптомы ПМС.

Читайте также: