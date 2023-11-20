Даже и не думайте после 65 лет: ученые доказали, что пожилым людям опасно заводить кошек

Люди пожилого возраста довольно часто заводят домашних питомцев. Даже врачи обычно выступают за такое решение. И это неудивительно, ведь собаки и кошки помогают снять стресс, а их владельцы не чувствуют себя одинокими. Однако последнее исследование показало, что с кошкам лучше обращаться осторожнее людям в возрасте после 65 лет.

Учеными из США и Испании были проведены исследования , в ходе которых изучались образцы крови 600 человек после 65 лет. Результаты ошеломили – две трети из этих людей были заражены токсоплазмой.

Этот паразит живет в кишечнике кошек и может попасть в организм человека после того, как он убирает лоток после своего питомца. Также токсоплазмой можно заболеть, если кот, например, ходит в туалет на овощи в огороде, а затем эти овощи плохо моют и употребляют.

Стоит отметить, что для людей с сильным иммунитетом токсоплазмоз не опасен. После заражения только у одного человека из десяти могут развиться симптомы болезни. Напоминают они чем-то грипп: чувствуется "ломота" во всем теле и мышцах, увеличиваются лимфоузлы.

Ученые утверждают, что после 65 лет лучше не заводить кошку / Фото: Pexels

Команда ученых из Колорадского университета в Боулдере, Мэрилендского университета в Колледж-парке и Университета Ла-Коруньи в Испании отметила, что иммунная система в пожилом возрасте уже не справляется с паразитами типа токсоплазмоза. Инфекция прогрессирует и может провоцировать мышечную слабость. Это увеличивает риск растяжения и перелома. Люди в буквальном смысле слова становятся "хрупкими".

В статье также отмечают, что пожилые люди, зараженные токсоплазмозом, более склонны к рискованному импульсивному поведению. У них выше риск развития шизофрении и других психических расстройств. Они чаще предпринимают попытки самоубийства.

Врачи советуют владельцам всех домашних кошек регулярно менять лоток и обязательно мыть после этого руки. Тщательно очищать овощи и фрукты перед употреблением, не есть недоваренное мясо, особенно свинину. А старикам лучше избегать ухода за кошкой и не подбирать бездомных животных.

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