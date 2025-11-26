ТСН в социальных сетях

Даже минимальная доза сигарет смертельно опасна: ученые предупреждают о вреде курения для сердца

Американские кардиологи опровергли миф о “безопасной дозе” сигарет.

Как курение влияет на сердце

Как курение влияет на сердце / © unsplash.com

Масштабное исследование показало: даже пара сигарет в день значительно повышает риск преждевременной смерти, сообщает medicalxpress.com.

Специалисты Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 22 исследований с участием 330 тысяч человек. Наблюдение длилось почти два десятилетия.

Результаты вызвали шок: курение всего 2–5 сигарет в день удваивает риск сердечной недостаточности и увеличивает вероятность смерти от любых причин на 60% по сравнению с некурящими.

“Поражает, сколь вреден даже кратковременный контакт с табаком. Даже минимальные дозы наносят колоссальный вред сердцу и сосудам”, — отметил руководитель исследования профессор Майкл Блаха.

За время наблюдения зафиксировано более 125 тысяч смертей и 54 тысяч сердечно-сосудистых случаев — инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности.

Ученые также обнаружили: отказ от курения реально снижает риски, причем наиболее заметно — в первое десятилетие после последней сигареты. Однако полностью «обнулить» последствия не удается. Даже через 30 лет после отказа бывшие курильщики остаются в зоне повышенного риска по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Исследователи отмечают: уменьшение количества выкуренных сигарет недостаточно. Единственный способ защитить сердце — полный отказ от табака, и чем раньше это сделать, тем лучше.

В табачном дыме содержится около 7 тысяч химических соединений, которые повреждают сосуды и лишают сердце кислорода. В Великобритании курение ежегодно уносит жизни 78 тысяч человек, половина из которых умирает из-за болезней сердца и инсультов.

