Даже минимальная доза сигарет смертельно опасна: ученые предупреждают о вреде курения для сердца
Американские кардиологи опровергли миф о “безопасной дозе” сигарет.
Масштабное исследование показало: даже пара сигарет в день значительно повышает риск преждевременной смерти, сообщает medicalxpress.com.
Специалисты Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 22 исследований с участием 330 тысяч человек. Наблюдение длилось почти два десятилетия.
Результаты вызвали шок: курение всего 2–5 сигарет в день удваивает риск сердечной недостаточности и увеличивает вероятность смерти от любых причин на 60% по сравнению с некурящими.
“Поражает, сколь вреден даже кратковременный контакт с табаком. Даже минимальные дозы наносят колоссальный вред сердцу и сосудам”, — отметил руководитель исследования профессор Майкл Блаха.
За время наблюдения зафиксировано более 125 тысяч смертей и 54 тысяч сердечно-сосудистых случаев — инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности.
Ученые также обнаружили: отказ от курения реально снижает риски, причем наиболее заметно — в первое десятилетие после последней сигареты. Однако полностью «обнулить» последствия не удается. Даже через 30 лет после отказа бывшие курильщики остаются в зоне повышенного риска по сравнению с теми, кто никогда не курил.
Исследователи отмечают: уменьшение количества выкуренных сигарет недостаточно. Единственный способ защитить сердце — полный отказ от табака, и чем раньше это сделать, тем лучше.
В табачном дыме содержится около 7 тысяч химических соединений, которые повреждают сосуды и лишают сердце кислорода. В Великобритании курение ежегодно уносит жизни 78 тысяч человек, половина из которых умирает из-за болезней сердца и инсультов.