Даже рыба не приносит столько пользы: врачи назвали самый полезный продукт для пожилых людей

Врачи-диетологи рекомендуют людям пожилого возраста включить в свой рацион конопляное масло.
Польза конопляного масла для пожилых людей неоценима. Этот продукт содержит в своем составе хлорофилл, предупреждающий риски онкологии, хрупкость костей, псориаз и нейродермит. За счет содержания жирных полиненасыщенных кислот конопляное масло защищает от развития деменции и болезни Альцгеймера. Также этот продукт способен очищать кровь от "плохого" холестерина, который обычно у пожилых людей очень высок. Рассказываем, что лечит конопляное масло и кому его употреблять не следует.
Какая польза конопляного масла для пожилых людей: что лечит
- Сердце и сосуды. В конопляном масле содержатся жирные кислоты омега-3 и омега-6, поэтому оно способствует очищению крови от "плохого" холестерина, укреплению и эластичности сосудов. Его следует включить в рацион пожилым людям, чтобы предупредить инфаркт и инсульт.
- Кроветворение. За счет содержания железа, цинка и хлорофилла конопляное масло способно стимулировать синтез эритроцитов. Поэтому его нужно обязательно употреблять тем, кто имеет анемию.
- Органы дыхания. Чтобы предотвратить инфекцию дыхательных путей и астму, следует включить этот продукт в свой рацион. Масло нужно употреблять всем, кто болеет бронхитом, астмой, пневмонией и туберкулезом.
- Нервная система. Конопляное масло борется с бессонницей, неврозами и паническими атаками. Его нужно включить в ежедневное питание всем тем, кто болеет аутизмом и гиперактивностью, также имеет поведенческие расстройства.
- Опорно-двигательный аппарат. Конопляное масло содержит линолевую кислоту, которая улучшает усвоение кальция и укрепляет кости. Продукт рекомендуется употреблять всем пожилым людям, чтобы укрепить костную ткань, имеющую артроз, артрит и остеохондроз.
- Обмен веществ. Конопляное масло особенно полезно для людей после 50 лет. Поскольку способна разгонять метаболизм и предупреждать проблему лишнего веса.
Кому нельзя употреблять конопляное масло
Перед употреблением конопляного масла следует проконсультироваться с врачом. Медики рекомендуют пить масло по одной столовой ложке дважды в день для профилактики различных заболеваний.
Когда и кому нельзя употреблять конопляное масло:
- Это масло противопоказано тем, кто имеет индивидуальную аллергическую реакцию.
- Не следует использовать тем, кто имеет расстройства нервной системы или психические заболевания.
- На конопляном масле не рекомендуется жарить продукты, поскольку жирные кислоты во время тепловой обработки становятся канцерогенными, что может вызвать рак.
- Продукт может обострять хронические болезни и вызывать аллергию, поэтому масло нельзя пить без консультации врача.
- Конопляное масло запрещено употреблять одновременно с приемом лекарства, разжижающего кровь.
- При превышении рекомендуемой дозы могут возникнуть рвота, диарея и вздутие живота.
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