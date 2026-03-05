Даже сыр может изменить действие лекарств: какие продукты не стоит употреблять с препаратами

Сыр / © Pixabay

Некоторые привычные продукты могут влиять на то, как действуют лекарства в организме. Речь идет, в частности, о грейпфруте, сыре, зелени и алкоголе. Фармацевты предупреждают: сочетание определенных продуктов с препаратами может менять их усвоение и повышать риск побочных эффектов.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам главного фармацевта и директора Pyramid Pharmacy Group Амира Бхогала, подобные взаимодействия случаются чаще, чем многие пациенты осознают. Некоторые ингредиенты способны влиять на то, как лекарства расщепляются, всасываются или активируются в организме — иногда без заметных предупреждающих симптомов.

Фармацевт назвал шесть распространенных продуктов, которые могут изменять действие медикаментов.

Грейпфрут

Этот фрукт содержит вещества, влияющие на ферментную систему цитохрома P450, которая отвечает за метаболизм многих препаратов. В результате концентрация лекарств в крови может повышаться, что увеличивает риск побочных эффектов. Особенно это касается статинов, препаратов от повышенного давления (в частности блокаторов кальциевых каналов) и иммунодепрессантов. Важно, что опасность представляют как свежие фрукты, так и грейпфрутовый сок, а эффект может длиться до суток.

Листовая зелень

Шпинат, капуста кале и брокколи богаты витамином К, который влияет на действие антикоагулянтов, в частности варфарина. По словам фармацевта, проблема не в самих продуктах, а в резких изменениях их потребления. Для людей, принимающих такие препараты, важно поддерживать стабильный уровень витамина К в рационе, чтобы не нарушать эффективность лечения.

Молочные продукты

Молоко, сыр и другие продукты с высоким содержанием кальция могут снижать всасывание некоторых антибиотиков, в частности тетрациклинов и фторхинолонов. Минералы связываются с молекулами препарата в желудочно-кишечном тракте, из-за чего лекарства хуже попадают в кровь. Это может уменьшить эффективность терапии и замедлить выздоровление. Специалисты советуют делать интервал не менее двух часов между приемом антибиотиков и молочных продуктов.

Продукты с высоким содержанием тирамина

Тирамин содержится в выдержанных сырах, ферментированных продуктах, вяленом мясе и некоторых соевых продуктах. В сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), которые применяют для лечения депрессии и тревожных расстройств, он может вызвать резкое повышение артериального давления — так называемый гипертонический криз. Поэтому людям, принимающим такие препараты, рекомендуют получать подробные пищевые рекомендации от врача или фармацевта.

Алкоголь

Алкоголь может взаимодействовать с разными группами лекарств. Он способен усиливать седативный эффект препаратов, угнетающих центральную нервную систему, влиять на метаболизм медикаментов, повышать риск кровотечения или вызывать резкое падение артериального давления. Реакция организма зависит как от количества алкоголя, так и от типа препарата, поэтому специалисты советуют консультироваться с врачом или фармацевтом.

Журавлина

Клюква — в виде ягод, сока или добавок — может усиливать действие антикоагулянтов, в частности варфарина. Это повышает риск кровотечения, особенно если человек внезапно увеличивает количество продуктов из клюквы в рационе. Фармацевты рекомендуют пациентам либо поддерживать стабильный уровень потребления, либо быть осторожными с резкими изменениями.

