Дефицит какого витамина вызывает седину и выпадение волос: объяснили врачи

Проблемы с волосами, как ранняя седина, а то и выпадение могут иметь самые разные причины – от стресса до генетических заболеваний, неправильного питания другое. Среди причин также, как утверждают врачи, недостаток в организме витаминов.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США National Institutions of Health, был проведен анализ влияния витамина В12 на состояние волос. Доктор Майкл Эйдельман пришел к выводу, что "с медицинской точки зрения седина потенциально может быть связана с дефицитом витамина В12". Дерматолог доктор Эрик Швайгер объяснил, что недостаток меланина, пигмента, содержащегося в волосяных фолликулах, приводит к появлению седых прядей.

Известно, что основная функция витамина B12 состоит в том, чтобы поддерживать нервные клетки и клетки крови в здоровом состоянии. Организм получает достаточное количество витамина В12, если человек употребляет в пищу мясо, молочные продукты. Но, как выявило исследование, у некоторых пациентов его усвоение с пищей затруднено. Исследователи отметили, что дефицит В12 часто сочетается с дефицитом фолиевой кислоты и биотина у людей, чьи волосы рано начали седеть и выпадать.

Витамин В12 содержится в пище животного происхождения – печени, мясе, рыбе, морепродуктах, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах и т.д. Наибольшие источники витамина В12 – говяжья и телячья печень. Ее рекомендуется вводить в рацион хотя бы один раз в неделю.

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