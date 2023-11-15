Дефицит витамина D у женщин и мужчин: основные признаки

Какие симптомы дефицита солнечного витамина у женщин, мужчин
Для чего нужен витамин D
Витамин Д принимает участие во многих важных процессах в нашем организме, что объясняется, в частности, его двойной ролью как витамина, так и гормона. Основная задача этого витамина – повышение концентрации кальция и фосфора в крови, поддержание здоровья костей, зубов и мышц. Витамин укрепляет здоровье иммунной и нервной системы, защищает кровеносные сосуды, регулирует репродуктивные процессы.
Недостаток витамина D оказывает негативное влияние на здоровье. Его дефицит повышает риск высокого кровяного давления, диабета 2 типа, болезни Альцгеймера, аутоиммунных заболеваний, некоторых видов рака.
Финские исследователи обнаружили, что гиповитаминоз D связан с пародонтитом, ряд других исследований обнаружили, что витамин Д может играть важную роль в лечении гипертонии, так как даже кратковременная нехватка этого гормона может напрямую повышать АД.
Ученые выявили связь между депрессией и дефицитом витамина I все из-за того, что этот элемент способствует выработке серотонина, "гормона счастья" в нашем мозге, отвечающем за хорошее настроение.
Основные симптомы недостатка витамина D у мужчин и женщин
Симптомы могут быть малозаметными на ранней стадии гиповитаминоза, их легко проигнорировать. Следует обратить внимание на:
- мышечные боли и спазмы, регулярные боли в костях и суставах,
- хроническая усталость,
- плохой сон; постоянное плохое настроение,
- головные боли;
- жжение в горле и во рту,
- проблемы с пищеварением;
- раздражение кожи, длительное заживление ран.
Витамин Д играет очень важную роль в поддержке женского здоровья. Особенно негативное влияние недостаток витамина D может оказать на женское самочувствие в период беременности, лактации, а также менопаузы. Дефицит витамина Д в дальнейшем может спровоцировать у женщины развитие остеопороза.
Признаки дефицита витамина D у женщин следующие:
- повышенная утомляемость,
- бессонница, общая слабость,
- сложное течение беременности;
- снижение зрения;
- любое нарушение менструального цикла,
- перепады настроения, депрессивные состояния,
- ранняя менопауза,
- потеря аппетита;
- запоры,
- повышение АД;
- сутулость,
- выпадение волос, ломкость ногтей.
Исключительно по симптомам трудно определить дефицит витамина Д, поскольку они часто не сильно выражены и могут являться признаками пеших состояний. Поэтому врачи рекомендуют сдавать соответствующий анализ крови хотя бы 2 раза в год для определения его точного уровня в организме.
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