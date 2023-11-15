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Дефицит витамина D у женщин и мужчин: основные признаки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Дефицит витамина D у женщин и мужчин: основные признаки

Дефицит витамина D

Какие симптомы дефицита солнечного витамина у женщин, мужчин

Для чего нужен витамин D

Витамин Д принимает участие во многих важных процессах в нашем организме, что объясняется, в частности, его двойной ролью как витамина, так и гормона. Основная задача этого витамина – повышение концентрации кальция и фосфора в крови, поддержание здоровья костей, зубов и мышц. Витамин укрепляет здоровье иммунной и нервной системы, защищает кровеносные сосуды, регулирует репродуктивные процессы.

Недостаток витамина D оказывает негативное влияние на здоровье. Его дефицит повышает риск высокого кровяного давления, диабета 2 типа, болезни Альцгеймера, аутоиммунных заболеваний, некоторых видов рака.

Финские исследователи обнаружили, что гиповитаминоз D связан с пародонтитом, ряд других исследований обнаружили, что витамин Д может играть важную роль в лечении гипертонии, так как даже кратковременная нехватка этого гормона может напрямую повышать АД.

Ученые выявили связь между депрессией и дефицитом витамина I все из-за того, что этот элемент способствует выработке серотонина, "гормона счастья" в нашем мозге, отвечающем за хорошее настроение.

Основные симптомы недостатка витамина D у мужчин и женщин

Симптомы могут быть малозаметными на ранней стадии гиповитаминоза, их легко проигнорировать. Следует обратить внимание на:

  • мышечные боли и спазмы, регулярные боли в костях и суставах,
  • хроническая усталость,
  • плохой сон; постоянное плохое настроение,
  • головные боли;
  • жжение в горле и во рту,
  • проблемы с пищеварением;
  • раздражение кожи, длительное заживление ран.

Витамин Д играет очень важную роль в поддержке женского здоровья. Особенно негативное влияние недостаток витамина D может оказать на женское самочувствие в период беременности, лактации, а также менопаузы. Дефицит витамина Д в дальнейшем может спровоцировать у женщины развитие остеопороза.

Признаки дефицита витамина D у женщин следующие:

  • повышенная утомляемость,
  • бессонница, общая слабость,
  • сложное течение беременности;
  • снижение зрения;
  • любое нарушение менструального цикла,
  • перепады настроения, депрессивные состояния,
  • ранняя менопауза,
  • потеря аппетита;
  • запоры,
  • повышение АД;
  • сутулость,
  • выпадение волос, ломкость ногтей.

Исключительно по симптомам трудно определить дефицит витамина Д, поскольку они часто не сильно выражены и могут являться признаками пеших состояний. Поэтому врачи рекомендуют сдавать соответствующий анализ крови хотя бы 2 раза в год для определения его точного уровня в организме.

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Дата публикации
Просмотры
1373
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