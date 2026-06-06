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Дефицит железа — топ неочевидных признаков, опасных для здоровья
Некоторые симптомы дефицита железа настолько распространены, что легко можно спутать с другими причинами.
В организме человека железо помогает производить гемоглобин и переносить кислород по всему телу. Недостаток этого минерала может вызвать железодефицитную анемию, при которой люди иногда испытывают озноб, хроническую усталость и другие симптомы.
Недостаток этого важного элемента в организме может не только повлечь за собой неприятные ощущения, а в некоторых случаях свидетельствовать об опасных для здоровья состояниях, пишет Cleveland Clinic.
Доктор медицинских наук и врач семейной медицины Дэвид Брилл рассказал о симптомах, которые могут указывать на дефицит железа.
Бледность или желтизна кожи
Железо в человеческом организме способствует выработке гемоглобина, который в эритроцитах имеет красную окраску. Поэтому низкий уровень этого минерала в теле может повлиять на цвет лица, сделав его более бледным или желтым, чем обычно.
Постоянная усталость и слабость
Как говорит Дэвид Брилл, порой уставать нормально, но ощущение постоянного истощения может свидетельствовать о дефиците железа.
Воспаленный язык
Эта проблема может осложнить жевание и глотание, что, со своей стороны, может сделать потребление достаточного количества питательных веществ еще более сложным. Поэтому следите за любым отеком языка, болезненностью или изменением вкуса пищи. И не забывайте осматривать всю полость рта — дефицит железа может вызвать бледность десен.
Сухие потрескавшиеся губы и рот
У людей с дефицитом железа может возникнуть особый тип трещин, который называется угловым хейлитом, потому что поражает уголки рта. Самостоятельное лечение кремом или мазью не поможет: за неимением железа трещины будут появляться снова.
Продукты с высоким содержанием железа:
нежирная говядина, баранина, индейка, курица, телятина и свинина
моллюски, устрицы, мидии, расчески, креветки, сардины, крабы, форель, пикша, минтай и анчоусы
фасоль, нут, чечевица, горох, тофу
темно-зеленые овощи: шпинат, брокколи, стручковая фасоль, капуста, мангольд, горох и руккола, а также батат
орехи и семена: фисташки, миндаль, кешью, кедровые орехи, орехи макадамии, тыквенные семена, кунжут, семена льна и конопли
сухофрукты — изюм, финики, инжир, чернослив и курага — содержат больше железа, чем их свежие аналоги
Раньше мы писали о том, чем опасен дефицит железа и кто в группе риска. Больше об этом читайте в новости.