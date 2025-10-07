Дело, которое вы делаете днем, не даст вам заснуть ночью: эксперт назвала неожиданную причину бессонницы

Бессонница может быть вызвана плохой осанкой / © Credits

Большинство людей считают, что проблемы с засыпанием могут быть связаны с неудобными подушками, жарой в комнате или навязчивыми мыслями, от которых трудно избавиться. Однако ведущая экспертка обнаружила неожиданную причину бессонницы: то, как вы сидели или стояли в течение дня, может повлиять на ночной сон.

Об этом пишет Daily Mail.

Заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис рассказала, что часы, проведенные склонившись перед экранами, создают нагрузку на опорно-двигательную систему организма, нарушают отдых и подпитывают бессонницу.

«Когда вы долго сидели в неудобной позе и ваша шея искривлена, вы плохо отдохнете ночью, а ваше состояние только ухудшится. Если вы чувствуете боль, вы не сможете нормально уснуть и восстановиться. Это создает проблему, из которой сложно выбраться», — отметила эксперт.

По ее словам, из-за неестественных поз, в которых люди проводят по несколько часов подряд, нередко бывает, что боль и покалывание начинаются серьезно, как только наше тело получает возможность развернуться.

Когда нам неудобно, мы не можем спать в естественной позе. По словам Лизы Артис, если шея и плечи напряжены от гаджетов, спать на животе нельзя. Эта поза искривляет позвоночник и дополнительно нагружает плечи, делая ситуацию со сном только хуже.

«Сон на боку без хорошей подушки также может усилить боли в шее. Лучшие положения — лежать на спине или на боку, выровняв голову, шею и позвоночник», — рассказала специалист.

Теория о том, что смартфон создает проблемы со структурой тела, может показаться необычной, однако когда вы держите голову в вертикальном положении, она давит на шею весом около 5 кг. Но как только вы наклоняете голову, чтобы посмотреть в экран, нагрузка на позвоночник возрастает до 22 кг.

Эксперт Артис добавляет, что именно этот лишний вес создает цепную реакцию вплоть до таза.

«Когда вы наклоняетесь вперед, чтобы проверить свой смартфон, не только шея и плечи работают интенсивнее — ваша поясница также вытягивается из правильного положения», — отметила специалист.

По ее словам, боль в плечах может быть следствием плохой осанки в пояснице, вызванной слишком продолжительным пребыванием перед экранами.

Как подчеркнула Артис, со временем это приводит к хронической боли, головной боли и плохому кровообращению.

В то же время специалист отметила, что улучшение осанки требует значительных усилий, поэтому она советует избегать длительного сидения и времени использования гаджетов.

Ранее американские ученые выяснили, что хроническая бессонница может увеличить риск развития деменции.

В то же время специалисты рассказали, почему большинство людей просыпается каждую ночь в 3:00.

