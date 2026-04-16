Деменция начинается незаметно: 7 симптомов, которые нельзя игнорировать

Деменция — болезнь, ныне неизлечимая. Однако есть способы, как снизить риски деменции. Нужно отслеживать свое состояние здоровья. Психиатр рассказал о семи признаках, которые свидетельствуют, что деменция может начаться тогда, когда вы ее не ждете.

О ранних симптомах деменции, на которые нужно немедленно реагировать, рассказали Your Tango.

Ранние признаки деменции: на что нужно обращать внимание

Многие боятся стареть, ведь не хотят сталкиваться с болезнью Альцгеймера или деменцией. Эти болезни могут быть настолько разрушительными для мозга, что малейшие пробелы в памяти будут восприниматься катастрофически.

Психиатр Даниэль Амен рассказал о ранних признаках деменции, которые нельзя игнорировать. Он отметил, что при малейшем подозрении на деменцию нужно проводить обследование и вмешательство. Также стоит обращать внимание на такие признаки, как провалы в памяти.

«Болезнь Альцгеймера фактически начинается в мозгу за десятилетие до появления любых симптомов», — объясняет врач.

Первым признаком, на который следует обратить внимание, являются провалы в памяти. Это самый распространенный признак развития деменции. Забывчивость может быть нормой, но если вы заметили резкое ухудшение памяти или можете проанализировать, что «это хуже, чем 10 лет назад», тогда нужно обращаться к специалистам.

Второй признак — плохая рассудительность и импульсивность. Это может означать, что активность лобной доли снижается. У вас может быть чувство, будто мозг «выключается».

Нейробиологи из Калифорнийского университета обнаружили, что у пациентов с деменцией может возникать рискованное поведение — когда человек злится и пытается выйти из дома опасным путем. В таком случае нужно общаться с раздраженным человеком мягче.

Третьим признаком раннего развития деменции является короткая продолжительность концентрации внимания и отвлечения. Человеку может казаться, что время ускоряется. Это этап, когда необходимо обратиться к врачу и начать терапию.

Доктор Майкл Хантер добавил, что современные условия жизни не дают мозгу полноценно работать, ведь люди постоянно листают новостную ленту, читают уведомления, перегружают свой мозг. Все это уменьшает префронтальную кору.

Четвертый признак раннего развития деменции — плохое настроение.

«Депрессия удваивает риск развития болезни Альцгеймера у женщин и повышает его в четыре раза у мужчин», — поделился доктор Амен.

О том, что депрессия является ранним признаком болезни Альцгеймера, известно давно, но датское исследование показало, что связь еще сильнее. Диагностированная депрессия значительно повышает шансы развития Альцгеймера.

Пятый признак — избыточный вес. При увеличении массы тела уменьшаются функции мозга. Это подтверждается несколькими исследованиями, в которых сканировали мозг людей с избыточным и здоровым весом. По результатам, у людей с избыточным весом на 4% меньше масса мозга. Также мозг стареет примерно на восемь лет, если у вас есть лишний вес.

У людей с ожирением отрицательные показатели удваиваются.

Шестой признак — низкий уровень энергии. Если вам не хватает энергии на весь день, часто это означает снижение кровообращения в организме, включая мозг. Следует обратиться к врачу, если у вас такой симптом.

Седьмой признак раннего развития деменции — хроническая бессонница и апноэ во сне. Нарушения сна тесно связаны с деменцией и болезнью Альцгеймера. Ряд исследований указывает на прямую связь. Людям, имеющим нарушения сна, следует обратиться к врачу, чтобы предотвратить развитие деменции.

Почему нужно заниматься профилактикой деменции

Профилактика и раннее диагностирование деменции и болезни Альцгеймера позволяют раньше начать лечение и предотвратить существенное разрушение мозга и большие провалы в памяти.

Ранняя диагностика также снижает эмоциональное и финансовое бремя лечения. Все это — «инвестиция» в свой мозг.

Учитывая, что первые видимые симптомы появляются через десятилетие прогрессирования болезни, люди имеют время на облегчение своих симптомов сейчас и в будущем.

В рацион стоит добавить продукты, снижающие риск деменции. Также нужно читать художественную литературу, решать математические задачи и кроссворды, отказываться от чрезмерного пролистывания ленты новостей. Все это поможет держать мозг в тонусе.