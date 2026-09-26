Деменцию можно отсрочить на три года: три фактора, которых советуют избегать ученые

Как снизить риск развития деменции: ученые назвали три важных фактора / © Getty Images

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Люди, которые не курят, не страдают от высокого артериального давления и диабета 2 типа, могут оставаться без деменции почти на 13 лет дольше. Это показало многолетнее исследование с участием более 12 тысяч человек.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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На фоне появления новых анализов крови, позволяющих выявлять биологические изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, специалисты обращают внимание на другой способ снижения рисков. Речь идет о факторах, на которые человек может, по крайней мере, частично влиять в течение жизни.

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Три важных фактора

Команда Джозефа Кореша из NYU Langone Health проанализировала данные о здоровье более 12 тысяч человек, за которыми наблюдали на протяжении десятилетий. В начале исследования средний возраст участников составлял 56 лет.

В центре внимания ученых оказались три фактора: высокое артериальное давление, диабет 2 типа и курение. Они могут повреждать кровеносные сосуды, снабжающие мозг кровью, а также способствовать развитию воспалительных процессов.

Разница между участниками оказалась значительной. Люди, у которых в возрасте около 50 лет не было ни одного из этих трех факторов риска, оставались без деменции почти на 13 лет дольше по сравнению с теми, у кого одновременно присутствовали все три.

В то же время эти результаты не означают, что положительный эффект возможен только при полном отсутствии всех перечисленных рисков. Исследователи установили, что положительный эффект может быть достигнут и при устранении одного или двух из них.

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Особое значение имеет контроль артериального давления. По словам Кореша, не стоит ждать, пока повышенное давление на протяжении многих лет будет оказывать негативное воздействие на кровеносные сосуды. Чем раньше начать его контролировать, тем дольше это может помогать защищать сосуды головного мозга. Даже отсрочка развития гипертонии или диабета может принести пользу.

Помогут ли анализы крови предсказать болезнь Альцгеймера

В последние годы появилась ещё одна возможность оценивать изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, — анализы крови. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило четыре таких теста для использования при обследовании пациентов, у которых уже есть проблемы с памятью.

Они могут помочь врачам выяснить, связаны ли когнитивные симптомы с болезнью Альцгеймера, другим видом деменции или другим заболеванием. В то же время одного результата анализа недостаточно для постановки диагноза. Его необходимо оценивать в совокупности с симптомами, результатами медицинского осмотра и, при необходимости, дополнительными обследованиями.

Для людей, у которых нет проблем с памятью или других когнитивных нарушений, ситуация иная. На данный момент такие анализы не предназначены для массового скрининга людей без симптомов.

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Эксперт по тестированию из Banner Health в Аризоне Николас Эштон считает, что здоровым людям без симптомов не стоит проходить подобные анализы только из-за желания узнать о своем будущем риске. На данный момент их использование для таких людей имеет значение прежде всего в рамках научных исследований.

Что ищут в крови

Механизмы развития болезни Альцгеймера до сих пор не выяснены полностью. При этом с заболеванием тесно связаны изменения двух белков — бета-амилоида и тау-белка.

Бета-амилоид может накапливаться в мозге в виде бляшек, а тау-белок — образовывать клубки аномальной структуры. Эти процессы повреждают нервные клетки, а со временем могут возникать нарушения памяти, мышления и способности выполнять повседневные дела.

Одним из биомаркеров, на который направлены анализы крови, является p-tau217. Его уровень может косвенно свидетельствовать о количестве амилоида в мозге.

Исследователи из Mass General Brigham and Women’s Hospital установили, что среди пожилых людей с чрезвычайно высоким уровнем p-tau217 риск когнитивного снижения в течение следующих пяти лет был на 38% выше. В течение десяти лет риск возрастал ещё больше.

Однако речь идет о статистической вероятности, а не о прогнозе для конкретного человека. Высокий показатель не означает, что деменция обязательно разовьётся.

Положительный результат теста ещё не означает деменцию

С возрастом у многих людей увеличивается количество амилоида в мозге, однако заметной потери памяти на протяжении жизни у них может и не возникнуть. Поэтому повышенный уровень биомаркера рассматривают как признак риска, а не как подтверждение будущего заболевания.

Отрицательный результат анализа, как правило, более достоверно свидетельствует об отсутствии существенных изменений, характерных для болезни Альцгеймера. Положительный результат, напротив, может оказаться ложноположительным или не дать однозначного ответа о том, что произойдет с человеком через несколько лет.

С такой неопределённостью столкнулся 60-летний Марк Йост, который решил узнать больше о своих рисках из-за того, что у одного из его родственников была диагностирована болезнь Альцгеймера. В ходе исследования он получил «умеренный» результат: в его мозге могло присутствовать некоторое количество амилоида, однако показатель не достиг однозначно тревожного уровня.

Тест не дал мужчине однозначного ответа относительно будущего. В то же время результат побудил его больше заниматься физическими упражнениями и поддерживать умственную активность.

А как насчёт наследственности

На вероятность развития болезни Альцгеймера влияют и генетические факторы. В частности, у носителей варианта гена APOE4 риск может быть выше, чем в среднем. Однако само наличие такого варианта не означает, что человек обязательно заболеет.

Долгосрочное исследование показало, что носители APOE4 также получали пользу от отказа от курения и предотвращения высокого артериального давления и диабета или их надлежащего лечения. То есть генетическая предрасположенность не отменяет значения факторов, которые можно изменить.

Как образ жизни связан со здоровьем мозга

Результаты другого крупного исследования также свидетельствуют о том, что более здоровый образ жизни может замедлять возрастное снижение когнитивных функций даже у пожилых людей с повышенным риском развития деменции.

В рамках программы участники выполняли упражнения умеренной интенсивности по 30 минут четыре раза в неделю и дважды в неделю занимались силовыми тренировками. Питание основывалось на диете MIND, в которую входили, в частности, листовая зелень, ягоды, цельнозерновые продукты, рыба и птица.

Среди других факторов, способствующих поддержанию здоровья мозга, исследователи называют достаточный сон, коррекцию потери слуха, социальные связи и умственную активность.

Специалисты отмечают, что в идеале профилактику следует начинать ещё в среднем возрасте. Процессы, связанные с повреждением сосудов и нарушениями обмена веществ, могут влиять на мозг задолго до появления первых заметных проблем с памятью.

В то же время роль анализов крови для людей без симптомов в будущем может измениться. В настоящее время проводятся клинические испытания, в ходе которых исследователи выясняют, могут ли препараты против болезни Альцгеймера помогать людям, у которых уже начались биологические изменения, но когнитивных симптомов пока нет.

Пока же положительный результат анализа у человека без симптомов в основном указывает на повышенный риск, а не позволяет определить, разовьётся ли деменция.

Напомним, что подергивание глаза в большинстве случаев не является поводом для паники. Однако иногда достаточно изменить несколько повседневных привычек, а в других случаях этот симптом уже требует внимания врача.

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