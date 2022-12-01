День борьбы со СПИДом: является ли лечение ВИЧ полностью бесплатным для украинцев

В день борьбы со СПИДом специалисты НСЗУ напоминают, что это тяжелое инфекционное заболевание, вызывающее вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), поражает иммунную систему человека, снижая при этом противодействие организму заболеваниям. Однако при раннем выявлении и регулярной антиретровирусной терапии люди с ВИЧ могут жить долгой и полноценной жизнью.

Профилактика и лечение ВИЧ покрываются "Программой медицинских гарантий" и полностью бесплатны для украинцев.

Сначала нужно сделать тестирование на ВИЧ.

Где можно сделать тест на ВИЧ

у своего семейного врача;

в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";

в любом учреждении здравоохранения Украины, которое оказывает медицинскую помощь в пределах 13 пакетов программы медицинских гарантий, в том числе амбулаторную и стационарную медицинскую помощь;

в неправительственных организациях;

можно заказать оральный тест на ВИЧ и пройти с помощью самотестирования по ссылкам; опция заказа теста доступна людям, которые заполнили анкету риска и получили высокий и средний результат.

"Если вы живете с ВИЧ, не забывайте о ежедневном приеме антиретровирусной терапии. Это не только поможет вам чувствовать себя лучше и жить более полноценную жизнь, но и защитит от инфицирования вашего партнера или партнершу. Ведь в случае достижения

неопределение уровня вирусной нагрузки, ВИЧ не передается половым путем", — отмечают медики.

Антиретровирусная терапия в Украине бесплатная. Ее можно получить в СПИД-центре или на АРТ-сайте после консультации с врачом.

Также Центр общественного здоровья при поддержке проекта "Инновации по преодолению эпидемии ВИЧ" разработал платформу и чат-бот в Telegram. Эти ресурсы помогут людям, живущим с ВИЧ, найти АРТ там, где они сейчас — в Украине или за границей.

Напомним, по данным нового исследования, во время войны каждая третья семья в Украине, в которой проживает человек с хроническим заболеванием, не в состоянии обеспечить ему уход.

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