Депрессия от темноты: как с этим справиться советуют врачи и психологи

Чем вредна нехватка света и как при таких условиях защитить свое здоровье

Ограничение света как естественного, так и искусственного освещения во время отключений электроэнергии безусловно влияет на психическое, ментальное состояние украинцев. Можно ли снизить негативное влияние этих факторов и не впасть в депрессию или тревожные расстройства. Ведь никтофобия в переводе "страх тьмы" является самой распространенной фобией в мире.

Как тьма влияет на здоровье людей

Никтофобия, или страх тьмы, является психологическим расстройством, характеризующимся чрезмерным и иррациональным страхом перед тьмой. Но не обязательно, что всем видятся монстры в комнате или под кроватью. Никтофобия может проявляться как просто чувство дискомфорта, подавленности, одышка или спазмы при отсутствии привычного освещения. Она может оказывать влияние на поведение и эмоциональное состояние человека, ограничивая его способность функционировать в определенных условиях. Медицински, никтофобия рассматривается как вид тревожного расстройства, которое может иметь глубокие корни в подсознательных страхах или травматических событиях.

Ученые объясняют это расстройство таким образом – в темноте уменьшается «функциональная связь» между миндалевидным телом и вентромедиальной префронтальной корой, которая связана с обработкой эмоциональных реакций человека. Если простыми словами – хорошее освещение способствует рациональной обработке эмоций, которые испытывает человек. Отсюда следует, что отсутствие света способствует обработке эмоции НЕ рациональным образом, отсюда химеры и ужасы.

Ограничение света сопровождается тревогой, эмоциональной лабильностью, вплоть до паники, тревожные расстройства становятся практически неизбежными. Растет агрессивность, способность совершать необдуманные поступки, на которые не решились бы раньше, вплоть до суицида или причинения вреда окружающим. При недостатке общего освещения в течение суток в нашем мозгу происходят процессы, которые могут стать необратимыми, в будущем провоцируют различные заболевания, вроде болезни Альцгеймера.

Все эти моменты неразрывно связаны с деятельностью центральной нервной системы, что в свою очередь сказывается на защитных функциях организма. Особенно плохо все это отражается на детях.

Как уменьшить негативные влияния тьмы на психику

Прежде всего, позаботьтесь, чтобы в доме были хотя бы самые простые устройства, способные давать свет, потому что даже тусклый свет повышает нужную «функциональную связь» между миндалевидным телом и корой.

Перед сном принимайте мелатонин, особенно тем, кто нуждается в проблемах с засыпанием. Обратитесь к врачу, чтобы он посоветовал препараты, повышающие стрессоустойчивость.

Старайтесь почаще заниматься тем, что доставляет удовольствие. Райли Браун, консультант по психическому здоровью с частной практикой в Британской Колумбии, Канада, отмечает, что сила воли – это ограниченный ресурс, а как показывают исследования – недостаток света зимой может ухудшить это состояние. "Сниженное освещение зимой снижает концентрацию внимания и силу воли", поэтому заниматься в свободное время тем, что не требует особых усилий, что вам нравится. "Составление головоломки может доставлять удовольствие, поскольку каждая часть становится на свое место, а использование книг-раскрасок для взрослых может дать чувство исполненной обязанности, когда вы заполняете страницы".

Позвольте себе двигаться медленнее. Кэтрин Хейс, лицензированная терапевт из Чикаго, рекомендует, если вы чувствуете вялость, стоит прислушиваться к своему телу и двигаться медленнее. "Наш мозг ассоциирует тьму с замедлением движения и сном", — отмечает она и ее совет не бороться с этим. Вместо того, чтобы заставлять себя делать то, к чему у вас нет мотивации, измените темп и позвольте себе замедлиться.

Общайтесь и сами друг с другом. Старайтесь понимать, что уровень агрессии и тревоги сегодня очень высок, поэтому относитесь с пониманием к проявлениям агрессии – лучше сдержать резкое слово или ответить добром на замечания.

Будьте почаще на свежем воздухе и в тепле. В комнате лучше поддерживать тепло, особенно в условиях отсутствия освещения. Прохладно и темно – и это очень вредно. Нужен теплый чай, поход к друзьям, у которых тепло, а еще лучше свет, — рассказывает врач Светлана Федорова.

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