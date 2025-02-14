Десерт не для всех: какая польза халвы и кому ее ни в коем случае нельзя кушать

Медики говорят, что халва действительно самая полезная из всех сладостей, потому что изготовлена из орехов или семечек. Продукты, входящие в ее состав, ценны сами по себе. Даже жир в халве – это нужные организму человека полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 и омега-9, которые он может получить только из пищи.

Халва также содержит витамины Е и В, калий и магний, которые предотвращают болезни сердца и замедляют процессы старения. Также в халве содержится белок, ценный аминокислотами и протеинами. А ее растительная клетчатка помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Какие виды халвы самые полезные

Подсолнечная халва считается традиционным лакомством, она производится из семян подсолнечника. Ее довольно часто делают дома своими руками. Подсолнечная халва богата витаминами группы В и F, очень полезна для сердца, очищает кровь от холестериновых бляшек, стабилизирует кислотность в кишечнике.

считается традиционным лакомством, она производится из семян подсолнечника. Ее довольно часто делают дома своими руками. Подсолнечная халва богата витаминами группы В и F, очень полезна для сердца, очищает кровь от холестериновых бляшек, стабилизирует кислотность в кишечнике. Арахисовая халва производится из арахиса. Она содержит фолиевую кислоту, которая способствует обновлению клеток организма, поэтому оказывает омолаживающий эффект. Другие витамины, которые входят в состав этого лакомства, также полезны для сердечно-сосудистой системы, могут предупредить заболевание раком. Арахисовая халва богата кремнием, который укрепляет кости, хрящи, зубы и сухожилия.

Кому нельзя кушать халву

Халва – это сладость не для всех, как предупреждают врачи. Она содержит много сахара, поэтому вредна для больных диабетом II типа. Также не следует употреблять халву людям, имеющим проблемы с лишним весом, аллергию на арахис, болезни кишечника и печени. Халва – достаточно калорийный продукт. Чтобы она не вредила фигуре, следует употреблять не больше 30 граммов в день.

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