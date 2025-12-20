ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
162
Время на прочтение
2 мин

Дешевый питательный сок, который замедляет старение и не только

Регулярное употребление нескольких глотков овощного сока в день может улучшить состояние здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Свекла

Свекла / © unsplash.com

Свекольный сок может стать доступным и безопасным элементом стратегии здорового старения. Продукты, богатые природными нитратами, прежде всего свекольный сок, могут поддерживать физическую форму и способствовать здоровому старению.

К такому выводу пришли исследователи Медицинского университета Лодзи, опубликовавшие систематический обзор в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные десятков исследований и показали: добавки на основе свеклы чаще всего улучшают выносливость, мышечную эффективность и восстановление после нагрузки, особенно у людей без профессиональной спортивной подготовки.

Ключевую роль играет оксид азота, образующийся из пищевых нитратов. Он расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение мышц и снижает потребность тканей в кислороде при физической нагрузке. Благодаря этому снижается утомляемость и повышается эффективность движений — эффекты, особенно важные в зрелом и преклонном возрасте, когда физические резервы постепенно уменьшаются.

Что касается работы мозга, данные пока менее однозначны. В ряде исследований свекольный сок был связан с улучшением внимания, реакции и отдельных показателей памяти, однако общий вывод авторов осторожен: убедительных доказательств устойчивого когнитивного эффекта пока недостаточно.

Кроме того, употребление сока:

  • снижает кровяное давление

  • снижает уровень «плохого» холестерина

  • улучшает выносливость при выполнении упражнений

  • улучшает мышечную силу у людей с сердечной недостаточностью

  • поддерживает общее состояние здоровья во время химиотерапии

При покупке сока свеклы важно выбирать натуральные, органические варианты без добавок и сахара. Свекольный сок в жидкой форме лучше порошковых аналогов.

Раньше мы писали, что хуже для здоровья: пониженное или повышенное АД. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie