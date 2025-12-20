Дешевый питательный сок, который замедляет старение и не только

Свекла / © unsplash.com

Свекольный сок может стать доступным и безопасным элементом стратегии здорового старения. Продукты, богатые природными нитратами, прежде всего свекольный сок, могут поддерживать физическую форму и способствовать здоровому старению.

К такому выводу пришли исследователи Медицинского университета Лодзи, опубликовавшие систематический обзор в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные десятков исследований и показали: добавки на основе свеклы чаще всего улучшают выносливость, мышечную эффективность и восстановление после нагрузки, особенно у людей без профессиональной спортивной подготовки.

Ключевую роль играет оксид азота, образующийся из пищевых нитратов. Он расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение мышц и снижает потребность тканей в кислороде при физической нагрузке. Благодаря этому снижается утомляемость и повышается эффективность движений — эффекты, особенно важные в зрелом и преклонном возрасте, когда физические резервы постепенно уменьшаются.

Что касается работы мозга, данные пока менее однозначны. В ряде исследований свекольный сок был связан с улучшением внимания, реакции и отдельных показателей памяти, однако общий вывод авторов осторожен: убедительных доказательств устойчивого когнитивного эффекта пока недостаточно.

Кроме того, употребление сока:

снижает кровяное давление

снижает уровень «плохого» холестерина

улучшает выносливость при выполнении упражнений

улучшает мышечную силу у людей с сердечной недостаточностью

поддерживает общее состояние здоровья во время химиотерапии

При покупке сока свеклы важно выбирать натуральные, органические варианты без добавок и сахара. Свекольный сок в жидкой форме лучше порошковых аналогов.

