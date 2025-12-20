- Дата публикации
Дешевый питательный сок, который замедляет старение и не только
Регулярное употребление нескольких глотков овощного сока в день может улучшить состояние здоровья.
Свекольный сок может стать доступным и безопасным элементом стратегии здорового старения. Продукты, богатые природными нитратами, прежде всего свекольный сок, могут поддерживать физическую форму и способствовать здоровому старению.
К такому выводу пришли исследователи Медицинского университета Лодзи, опубликовавшие систематический обзор в журнале Nutrients.
Авторы проанализировали данные десятков исследований и показали: добавки на основе свеклы чаще всего улучшают выносливость, мышечную эффективность и восстановление после нагрузки, особенно у людей без профессиональной спортивной подготовки.
Ключевую роль играет оксид азота, образующийся из пищевых нитратов. Он расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение мышц и снижает потребность тканей в кислороде при физической нагрузке. Благодаря этому снижается утомляемость и повышается эффективность движений — эффекты, особенно важные в зрелом и преклонном возрасте, когда физические резервы постепенно уменьшаются.
Что касается работы мозга, данные пока менее однозначны. В ряде исследований свекольный сок был связан с улучшением внимания, реакции и отдельных показателей памяти, однако общий вывод авторов осторожен: убедительных доказательств устойчивого когнитивного эффекта пока недостаточно.
Кроме того, употребление сока:
снижает кровяное давление
снижает уровень «плохого» холестерина
улучшает выносливость при выполнении упражнений
улучшает мышечную силу у людей с сердечной недостаточностью
поддерживает общее состояние здоровья во время химиотерапии
При покупке сока свеклы важно выбирать натуральные, органические варианты без добавок и сахара. Свекольный сок в жидкой форме лучше порошковых аналогов.
