Десять секретов японцев для счастливой и долгой жизни: принципы Икигай

В одной из самых популярных книг о долголетии "Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни" авторов Франсеска Мираллеса и Эктора Гарсия можно найти десять правил для лучшей жизни.

Что такое "Икигай" простыми словами? В свободном переводе это слово означает счастье быть всегда занятым. Японцы вкладывают в этот срок подлинные цели в жизни человека. В этой стране считается, что поиск "своего икигая" делает жизнь значимой.

По словам авторов книги Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни, Окинава в Японии является зоной наибольшей концентрации долголетних людей в мире. Гарсия и Мираллес взяли интервью у самых старых японцев, проживающих там, чтобы написать книгу для поиска своей цели в жизни. Ведь в Японии говорят: "Только если оставаться активным, вы захотите жить сто лет".

Как составить Икигай: десять основных секретов счастливой и долгой жизни

Вот какие правила выяснили Франсеска и Эктор во время своих интервью в Окинаве:

Оставайтесь активными – не выходите на пенсию : многие долгожители в мире работают до 80-90 лет или просто не выходят на пенсию. Если у вас будет цель, ради которой нужно просыпаться каждое утро, это станет лучшим толчком к долгой жизни.

: многие долгожители в мире работают до 80-90 лет или просто не выходят на пенсию. Если у вас будет цель, ради которой нужно просыпаться каждое утро, это станет лучшим толчком к долгой жизни. Не спешите : хотя может казаться, что это нормально спешить сделать или почувствовать что-то, на самом деле это может повлиять на вашу жизнь. Остановитесь, чтобы присмотреться к тому, что вас окружает. Это непременно придаст жизни смысл.

: хотя может казаться, что это нормально спешить сделать или почувствовать что-то, на самом деле это может повлиять на вашу жизнь. Остановитесь, чтобы присмотреться к тому, что вас окружает. Это непременно придаст жизни смысл. Не переполняйте желудок : часто те столетние люди, с которыми общались авторы, едят всего 80% того, что есть на тарелке. Хотя десерт после обеда или дополнительный хороший может доставить мимолетную радость, но в долгосрочной перспективе точно не сделает вас счастливее.

: часто те столетние люди, с которыми общались авторы, едят всего 80% того, что есть на тарелке. Хотя десерт после обеда или дополнительный хороший может доставить мимолетную радость, но в долгосрочной перспективе точно не сделает вас счастливее. Окружите себя преданными друзьями : согласно исследованию Гарвардского университета, которое длилось 85 лет, хорошие отношения с другими людьми способствуют долголетию и счастливой жизни. К примеру, в Окинаве столетние жители проводят свое свободное время в общественных центрах, где много общаются и даже соревнуются в товарищеских спортивных играх.

: согласно Гарвардского университета, которое длилось 85 лет, хорошие отношения с другими людьми способствуют долголетию и счастливой жизни. К примеру, в Окинаве столетние жители проводят свое свободное время в общественных центрах, где много общаются и даже соревнуются в товарищеских спортивных играх. Будьте всегда в форме : физические упражнения являются важным компонентом долголетия. Если изнурительная физкультура вам не подходит, есть более спокойные варианты. К примеру, в Японии достаточно популярен пятиминутные радио-тайсо, которые нужно делать каждый день.

: физические упражнения являются важным компонентом долголетия. Если изнурительная физкультура вам не подходит, есть более спокойные варианты. К примеру, в Японии достаточно популярен пятиминутные радио-тайсо, которые нужно делать каждый день. Улыбайтесь : такие простые вещи, как улыбка, делают нашу жизнь наполненной глубоким смыслом. Поэтому, по словам авторов книги, они чрезвычайно важны.

: такие простые вещи, как улыбка, делают нашу жизнь наполненной глубоким смыслом. Поэтому, по словам авторов книги, они чрезвычайно важны. Восстановите связь с природой : находите время для прогулки на свежем воздухе, особенно если вы живете в городе. Хотя некоторым может показаться, что отдых на природе является пустой тратой времени, на самом деле он помогает повысить производительность, улучшить память и поднять настроение.

: находите время для прогулки на свежем воздухе, особенно если вы живете в городе. Хотя некоторым может показаться, что отдых на природе является пустой тратой времени, на самом деле он помогает повысить производительность, улучшить память и поднять настроение. Спасибо : это отличный способ вспомнить все то хорошее, что есть в вашей жизни. Поэтому найдите время, чтобы поделиться благодарностью за семью, друзей, здоровье и даже за себя.

: это отличный способ вспомнить все то хорошее, что есть в вашей жизни. Поэтому найдите время, чтобы поделиться благодарностью за семью, друзей, здоровье и даже за себя. Живите сейчас : прекратите жалеть о прошлом и бояться будущего. У вас есть только сегодня, поэтому используйте его как можно лучше.

Ну и, конечно, чтобы жить долго и счастливо, нужно каждый день придерживаться своего икигая.

Икигай и радио-тайсо: пятиминутные упражнения для долголетия

Радио-тайсо практикуют почти все долгожители Окинавы, опрошенные авторами книги. Радио-тайсо можно перевести как "радио упражнения". Такое название они получили из-за того, что инструкции по движениям транслировались по радио еще в далеком 1929 году.

Даже сегодня радио-тайсо все еще выходит каждое утро в 6:30 на одной из старейших радиостанций Японии. Движения имеют низкую интенсивность, поэтому прекрасно подходят для того, чтобы начать свой день.

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