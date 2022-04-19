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Детей и взрослых с тяжелыми ожогами перевозят на лечение за границу

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Детей и взрослых с тяжелыми ожогами перевозят на лечение за границу

Эвакуацию проводят для детей и взрослых с тяжелыми ожогами, ранениями и другими заболеваниями, которые сейчас невозможно лечить в Украине.

Украинцев с тяжелыми ожогами, ранениями и другими заболеваниями, которые сейчас невозможно лечить в Украине, доставляют самолетом в другие страны мира.

Об этом сообщили в Минздраве.

Эвакуацию проводят для детей и взрослых с тяжелыми ожогами, ранениями и другими заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине.

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Пациентов в первый раз отправили за границу на медицинском авиарейсе Вооруженных сил Германии. Это "летучий госпиталь", оснащенный портативным ультразвуковым аппаратом, системами искусственной вентиляции легких, контролем функций кровообращения и проведением инфузий.

При перелете на борту также присутствуют 25 врачей и медсестер, которые ухаживают за пациентами.

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