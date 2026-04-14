Дети могут быть подвержены заражению новым вариантом Covid: что нужно знать

Дети могут быть более подвержены заражению новым вариантом Covid-19 «Цикада».

Что о нем известно, пишет CNN.

По словам ученых, сильно мутированный вариант вируса, вызывающий Covid-19, поражает преимущественно детей.

Эксперты скорее говорят, что тот факт, что вирус нарушает свою привычность быть угрозой, прежде всего, для пожилых людей, является показательной деталью. Это то, что нужно изучить и понять, чтобы учёные могли лучше предвидеть поведение этого постоянно эволюционирующего вируса.

Хотя сейчас Covid-19 циркулирует на очень низком уровне, США только начинают бороться с этой спящей ветвью Омикрон, вариантом под названием BA.3.2, который получил прозвище «Цикада» из-за способности насекомого исчезать, а затем снова появляться после лет пребывания под землей.

Этот вариант был обнаружен в 23 странах и 25 штатах США. Похоже, он циркулирует в США на низких уровнях, хотя тестирование было сокращено с пика пандемии, поэтому он может быть более распространенным, чем сейчас известно.

Считается, что существующие вакцины все еще обеспечивают определенную защиту, и ученые говорят, что новый вариант настолько «посредственен» с точки зрения проблем, которые он влечет за собой, что даже непонятно, нужно ли нам обновлять вакцины, чтобы лучше защититься от него.

Когда в конце 2021 года вирус Омикрон охватил весь мир, генетическое тестирование выявило пять основных ветвей его генеалогического дерева. Четыре из этих ветвей с тех пор повлекли за собой волны инфекций по всему миру. Но одна, получившая название BA.3, стала исключением. Ее впервые обнаружили в 2022 году, но затем она таинственным образом исчезла.

В Германии, где BA.3.2 составил примерно 30% всех новых случаев заражения Covid-19 с ноября по январь, сейчас наблюдается спад заболеваемости.

Но одна любопытная вещь оказалась в данных: этот штамм, кажется, больше заражает детей, чем взрослых. По словам ученых, BA.3.2, кажется, больше заражает детей — не младенцев, а детей от 3 до 15 лет. Почему — ученые пока не знают.

Анализ данных из Нью-Йорка показывает, что дети примерно в пять раз чаще инфицируются BA.3.2 по сравнению с другими вариантами, хотя BA.3.2 все еще составляет меньшинство вариантов в этой смеси.

