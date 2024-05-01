Дети не доживают до подросткового возраста: в мире бьют тревогу из-за малоизученного вида деменции

Детское слабоумие — заболевание, которым страдают тысячи молодых людей, является серьезным вызовом для научного мира. В отличие от деменции у взрослых, это слабоумие является следствием более 100 различных редких генетических нарушений, приводящих к столь же прогрессирующему и быстрому снижению когнитивных способностей.

Об этом пишет ScienceAlert.

Большинство детей, страдающих слабоумием, не доживают до подросткового возраста, а многие не доживают и до десятого дня рождения.

Кроме того, ощущается и нехватка клинических исследований детской деменции. В частности, по состоянию на конец 2023 года по всему миру проводилось 54 научных работы, направленных на изучение болезни. Из-за такого положения дел многие семьи чувствуют себя изолированными и беспомощными, наблюдая за тем, как другие заболевания получают все необходимые меры для их предотвращения.

Несмотря на тяжелые последствия этих генетических аномалий, существующие сегодня методы лечения очень скудны, и, как правило, на горизонте маячат только экспериментальные способы лечения, в частности генная и ферментная заместительная терапия, которым еще предстоит пройти долгий путь клинических испытаний и исследований.

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