"Дети от Оземпика": профессор рассказал, как препараты для похудения могут влиять на контрацепцию

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Препараты на основе GLP-1, которые используют для лечения диабета и контроля веса, могут оказывать влияние на всасывание некоторых пероральных медикаментов. На этом фоне профессор Кембриджского университета Гайлз Йео предположил, что в будущем может возрасти количество незапланированных беременностей — так называемых «детей от Оземпика «.

Об этом сообщает Lad Bible.

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В то же время специалисты отмечают: говорить о доказанном «беби-буме» через препараты GLP-1 пока рано. Есть данные о влиянии отдельных таких лекарств на концентрацию гормональных контрацептивов в крови, но прямого доказательства роста беременностей пока нет.

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Как препараты для похудения могут оказывать влияние на лекарства

GLP-1 препараты, к которым относятся семаглутид и другие лекарственные средства этой группы, помогают контролировать аппетит и уровень сахара в крови. Один из механизмов их действия — замедление стула желудка.

По словам профессора Гайлза Йео, это может изменять скорость, с которой пероральные препараты попадают из пищеварительного тракта в кровь.

Особенно важно это может быть для медикаментов, эффективность которых зависит от своевременного поступления гормонов в организм, в частности некоторых видов контрацепции и гормональной терапии.

«В результате миллионы людей могут принимать эти препараты, а миллионы женщин — оральные контрацептивы, так что можно получить немало неожиданных беременностей», — пояснил Йео, комментируя возможный сценарий.

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Действительно ли Оземпик может «отменить» действие противозачаточных таблеток

Здесь важно различать разные препараты GLP-1.

По данным британской службы Specialist Pharmacy Service, именно тирзепатид — действующее вещество Mounjaro — оказывает клинически значимое влияние на биодоступность оральных контрацептивов. Для семаглутида, в частности Ozempic и Wegovy, такого подтвержденного снижения эффективности противозачаточных таблеток не обнаружено.

В то же время рвота и сильная диарея, которые могут быть побочными эффектами препаратов GLP-1, также способны влиять на всасывание таблеток и, соответственно, их эффективность.

В Великобритании советуют дополнительную контрацепцию

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) рекомендует женщинам, принимающим GLP-1-препараты, предотвращать беременность во время лечения.

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Для тех, кто использует тирзепатид и принимает оральные контрацептивы, советуют дополнительно использовать барьерный метод — например, презерватив — в течение четырех недель после начала лечения и четырех недель после каждого повышения дозы. Альтернативой может быть неоральная контрацепция, в частности, внутриматочная спираль или имплант.

В то же время, британские рекомендации отмечают, что не все препараты GLP-1 одинаково влияют на оральные контрацептивы.

Препараты GLP-1 не рекомендуют во время беременности

Британская власть также отмечает: препараты GLP-1 не следует принимать во время беременности или непосредственно перед планированием зачатия. Если беременность наступила во время лечения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Для некоторых препаратов перед планированием беременности требуется так называемый период вымывания. Например, семаглутид рекомендуют прекратить не менее двух месяцев до попыток забеременеть, а тирзепатид — не менее месяца.

Поэтому «дети от Оземпика» остаются скорее медийным названием для возможных незапланированных беременностей, а не доказанным следствием применения препаратов для похудения. Исследователи отмечают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Напомним, «Оземпик» действительно помогает быстро худеть — в исследованиях до 12–15% веса за 68 недель. В то же время, врачи предостерегают от использования препарата без медицинских показаний. Да, вместе с жиром можно терять и мышцы, а долгосрочные последствия для здоровых людей еще изучают.

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