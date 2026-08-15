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"Дети от Оземпика": профессор рассказал, как препараты для похудения могут влиять на контрацепцию
Ученые предупредили о новых рисках от Оземпика.
Препараты на основе GLP-1, которые используют для лечения диабета и контроля веса, могут оказывать влияние на всасывание некоторых пероральных медикаментов. На этом фоне профессор Кембриджского университета Гайлз Йео предположил, что в будущем может возрасти количество незапланированных беременностей — так называемых «детей от Оземпика «.
Об этом сообщает Lad Bible.
В то же время специалисты отмечают: говорить о доказанном «беби-буме» через препараты GLP-1 пока рано. Есть данные о влиянии отдельных таких лекарств на концентрацию гормональных контрацептивов в крови, но прямого доказательства роста беременностей пока нет.
Как препараты для похудения могут оказывать влияние на лекарства
GLP-1 препараты, к которым относятся семаглутид и другие лекарственные средства этой группы, помогают контролировать аппетит и уровень сахара в крови. Один из механизмов их действия — замедление стула желудка.
По словам профессора Гайлза Йео, это может изменять скорость, с которой пероральные препараты попадают из пищеварительного тракта в кровь.
Особенно важно это может быть для медикаментов, эффективность которых зависит от своевременного поступления гормонов в организм, в частности некоторых видов контрацепции и гормональной терапии.
«В результате миллионы людей могут принимать эти препараты, а миллионы женщин — оральные контрацептивы, так что можно получить немало неожиданных беременностей», — пояснил Йео, комментируя возможный сценарий.
Действительно ли Оземпик может «отменить» действие противозачаточных таблеток
Здесь важно различать разные препараты GLP-1.
По данным британской службы Specialist Pharmacy Service, именно тирзепатид — действующее вещество Mounjaro — оказывает клинически значимое влияние на биодоступность оральных контрацептивов. Для семаглутида, в частности Ozempic и Wegovy, такого подтвержденного снижения эффективности противозачаточных таблеток не обнаружено.
В то же время рвота и сильная диарея, которые могут быть побочными эффектами препаратов GLP-1, также способны влиять на всасывание таблеток и, соответственно, их эффективность.
В Великобритании советуют дополнительную контрацепцию
Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) рекомендует женщинам, принимающим GLP-1-препараты, предотвращать беременность во время лечения.
Для тех, кто использует тирзепатид и принимает оральные контрацептивы, советуют дополнительно использовать барьерный метод — например, презерватив — в течение четырех недель после начала лечения и четырех недель после каждого повышения дозы. Альтернативой может быть неоральная контрацепция, в частности, внутриматочная спираль или имплант.
В то же время, британские рекомендации отмечают, что не все препараты GLP-1 одинаково влияют на оральные контрацептивы.
Препараты GLP-1 не рекомендуют во время беременности
Британская власть также отмечает: препараты GLP-1 не следует принимать во время беременности или непосредственно перед планированием зачатия. Если беременность наступила во время лечения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Для некоторых препаратов перед планированием беременности требуется так называемый период вымывания. Например, семаглутид рекомендуют прекратить не менее двух месяцев до попыток забеременеть, а тирзепатид — не менее месяца.
Поэтому «дети от Оземпика» остаются скорее медийным названием для возможных незапланированных беременностей, а не доказанным следствием применения препаратов для похудения. Исследователи отмечают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.
Напомним, «Оземпик» действительно помогает быстро худеть — в исследованиях до 12–15% веса за 68 недель. В то же время, врачи предостерегают от использования препарата без медицинских показаний. Да, вместе с жиром можно терять и мышцы, а долгосрочные последствия для здоровых людей еще изучают.