«Дети-спешники»: в Украине собирают 525 000 грн на оборудование для неонатального отделения в Днепре

Реклама

В преддверии Всемирного дня преждевременно рожденного ребенка на платформе dobro.ua совместно с БФ «Свичадо» стартует социальная инициатива «Дети-спешки». С 10 по 28 ноября 2025 года организаторы собирают 525 000 грн на инфракрасный отопитель для новорожденных Sunflower Warmer. Оборудование будет передано в Региональный медицинский центр семейного здоровья в городе Днепр.

Важность инициативы

«Спешками» или «ранними птичками» называют малышей, которые появляются на свет раньше 37-й недели беременности с весом менее 2,5 кг. Они нуждаются в особой заботе и постоянном наблюдении врачей, ведь их организм еще адаптируется к окружающей среде.

Одно из главных условий комфортной адаптации – стабильное тепло. Именно поэтому отопитель Sunflower Warmer является важной частью системы выхаживания новорожденных. Он помогает поддерживать оптимальную температуру тела в первые дни жизни, когда малыш нуждается в особой заботе. А для «спешников», родившихся с весом менее 2 кг, терморегуляция критически важна.

Реклама

По словам врачей-неонатологов, такие приборы позволяют создать условия, приближенные к природным, и организм младенца может развиваться в комфортной и безопасной среде.

Проект реализуется при поддержке бренда Nutrilon и сообщества Nutricia Club:

«Преждевременно рожденные дети напоминают нам: действовать нужно быстро и с любовью. Мы запускаем инициативу «Дети-спешки», чтобы обеспечить врачей современными технологиями, помогающими выхаживать недоношенных детей», — комментируют в бренде Nutrilon.

Кто присоединился к сбору

Инициатором социального проекта выступает бренд Nutrilon, внесший стартовый взнос в 250 000 грн. Остальные суммы организаторы планируют собрать вместе со всеми неравнодушными. Сбор средств проходит на платформе dobro.ua в партнерстве с БФ «Свичадо».

Реклама

Период сбора – с 10 по 28 ноября 2025 года. В это время каждый может внести вклад в благотворительность и стать частью важного дела — помощи детям, спешащим родиться.

Как помочь?

Присоединиться к сбору можно в течение почти трех недель по этому призванию . Маленьких вкладов не бывает, так что каждый приближает цель — приобретение современного обогревателя Sunflower Warmer для маленьких пациентов днепровского центра семейного здоровья.

Также среди всех, кто поддержит сбор донатом от 100 грн, будет проведен розыгрыш зарядной станции EcoFlow.

Задайте, поделитесь новостью в соцсетях и присоединяйтесь к сообществу Nutricia Club , чтобы следить за ходом сбора и узнать официальные условия розыгрыша.

Реклама

Проект «Дети-спешники» показывает, что забота способна объединять людей. Оборудование, которое получит неонатальное отделение в Днепре, поможет врачам создать комфорт и подарить тепло для преждевременно родившихся малышей в первые дни жизни, когда каждая деталь очень важна.