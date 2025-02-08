Детокс на соках может быть опасным: что следует знать

Хотя кратковременный соковый детокс не нанесет серьезного вреда, важно не забывать баланс в рационе.

Детокс на соках, когда человек употребляет только фруктовые напитки несколько дней подряд, получил популярность как способ быстрой детоксикации организма. Однако новые научные исследования указывают на возможные опасные последствия такой диеты.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Ученые Северо-Западного университета провели исследование, которое показало, как соковые диеты влияют на наш микробиом. 14 участников были разделены на три группы: одна употребляла только цельные растения, другая - соки без твердой пищи, а третья сочетала оба варианта. Исследование показало, что соковые диеты могут вызывать дисбаланс микробиома, в частности увеличение бактерий, связанных с воспалением.

Одной из основных проблем соковых детоксов является потеря клетчатки, которая содержится в цельных овощах и фруктах и поддерживает здоровье кишечника. Без неё, как показало исследование, в микробиоме уменьшается количество полезных бактерий, таких как Firmicutes, и увеличивается количество бактерий, связанных с воспалением, например, Proteobacteria. Это может привести к нарушению функций кишечника и даже снижению когнитивных способностей.

Исследования показали, что наш микробиом имеет прямое влияние на пищеварение, иммунную систему и психическое здоровье. Нарушение его баланса, особенно в сторону воспаления, может вызвать проблемы с пищеварением, вздутие живота и даже метаболические изменения, которые трудно корректировать.

Хотя соковые детоксы в краткосрочной перспективе, вероятно, не нанесут серьезного вреда, они не являются универсальным решением. Особенно если в этот период пренебрегать клетчаткой. Лишь 10% американцев потребляют рекомендуемое количество клетчатки (25 г для женщин, 38 г для мужчин), а она необходима для здорового кишечника и снижения риска хронических заболеваний.

Эксперты советуют смешивать овощи и фрукты для сохранения клетчатки или сочетать соки с цельными продуктами, чтобы поддержать здоровый микробиом и обеспечить необходимое количество клетчатки.

Напомним, ученые назвали напитки, значительно повышающие риск диабета.

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