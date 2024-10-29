Детям, рожденным путем кесарева сечения, дают коктейли из фекалий в новом исследовании

Напиток состоит из небольшого количества стула матери, смешанного с ее грудным молоком, но врачи предостерегают, что не стоит пытаться сделать его дома.

В рамках нового эксперимента новорожденных, рожденных путем кесарева сечения, кормят "молочным коктейлем с фекалиями".

Об этом сообщает iNews.

Радикальный метод состоит в том, что младенцы потребляют небольшое количество кала своей матери, чтобы проверить, полезно ли это для их кишечных бактерий.

Первые результаты свидетельствуют о том, что звучащий довольно громко напиток действительно меняет микробиом кишечника младенцев. Хотя вы никогда не закажете такой напиток в кафе, исследование основывается на результатах исследований, свидетельствующих о том, что бактерии толстой кишки могут играть важную роль в общем состоянии здоровья человека.

Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют другое распределение бактерий, присутствующих в кишечнике, чем дети, рожденные вагинальным путем. Врачи также отмечают, что дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют несколько более высокие показатели определенных заболеваний, таких как ожирение и астма. Это свидетельствует о том, что эти дети не получают бактерии матери, когда рождаются. Финские исследователи изучали, можно ли безопасно добавлять эти бактерии к первому кормлению ребенка грудным молоком.

Перед началом родов у женщин принимали образец кала, который проверяли на наличие вредных патогенных микроорганизмов. После рождения 3,5 мг этих стула смешивали с небольшим количеством материнского молока и давали ребенку.

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В рамках исследования 15 новорожденных получали молочный коктейль из фекалий, а еще 16 – плацебо, без ключевого ингредиента. Доктор Отто Хельве из Финского института здоровья и благополучия рассказал журналу Nature, что уже на следующий день после рождения была заметна разница между кишечными бактериями в обеих группах. Эта разница сохранялась до тех пор, пока младенцам не исполнилось шесть месяцев, и они не перешли на твердую пищу.

Исследование будет продолжаться до тех пор, пока 30 младенцев не получат специальную смесь, и за всеми детьми будут наблюдать до достижения ими двухлетнего возраста. В исследовании говорится, что "целью испытания является... получить представление о механизмах, участвующих в развитии иммунитета и его связи с ранним составом микробиоты".

Другие врачи указывают на то, что исследование показало лишь изменения в микробиоме кишечника, а не какие-либо преимущества для здоровья, в то время как другие утверждают, что исследования микробиома недостаточно продвинулись, чтобы оправдать проведение такого смелого испытания.

Однако все врачи советуют не делать молочный коктейль из фекалий дома. Акушерка и советница благотворительной организации Group B Strep Support Джейн Пламб сказала: "Вы можете заразить ребенка стрептококком группы В (GBS) или другими потенциально опасными бактериями и непреднамеренно вызвать у него серьезную болезнь".

Напомним, ученые определили, сколько молока нужно обязательно пить детям каждый день. Один стакан молока обеспечивает 30% суточной нормы кальция, 25% – витамина D, 24% – витамина B, 20% – фосфора и 11% – калия.

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