Дэвид Аттенборо отметил 100-летие: какие привычки легендарного натуралиста связывают с долголетием

Дэвид Аттенборо. Фото: Danielwilke1/CC BY-SA 4.0

Легендарный британский телеведущий и документалист сэр Дэвид Аттенборо отмечает 100-летие. Несмотря на почтенный возраст, автор культовых фильмов о природе продолжает работать, получать престижные награды и оставаться одним из самых известных популяризаторов науки в мире.

Об этом сообщило издание TODAY.com.

За десятилетия карьеры Аттенборо стал голосом документалистики о дикой природе. Наибольшую известность ему принесли проекты «Планета Земля», «Жизнь на Земле», «Птицы богов» и «Частная жизнь растений».

Даже в 99 лет телеведущий продолжал получать международные награды. В прошлом году он стал самым пожилым лауреатом премии Daytime Emmy за работу над документальным фильмом Netflix «Тайная жизнь орангутанов».

Сам Аттенборо неоднократно говорил, что объясняет свое долголетие «простым везением». В то же время некоторые его привычки совпадают с рекомендациями, которые исследователи связывают со здоровым старением.

Одной из привычек документалиста является умеренный подход к питанию. В 2020 году он рассказывал, что почти перестал есть красное мясо.

«Ну, я точно изменил свой рацион. Не очень кардинально, но, кажется, я не ел красного мяса уже несколько месяцев», — говорил Аттенборо.

В то же время он не отказался полностью от продуктов животного происхождения и продолжает есть рыбу и сыр. Такой стиль питания называют флекситарианством — это преимущественно растительная диета без строгого отказа от мяса или морепродуктов.

Исследования показывают, что регулярное употребление рыбы может положительно влиять на здоровье сердца и мозга. Лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые считаются важными для организма.

Аттенборо также советует чаще проводить время на природе и позволять себе короткие паузы без спешки и гаджетов.

«Одна из самых простых вещей, которую вы должны сделать, когда у вас есть такая возможность, — это остановиться, сесть, не двигаться, молчать и подождать 10 минут. Я был бы удивлен, если бы не произошло что-то довольно интересное», — рассказывал документалист.

По словам телеведущего, особенно это работает в лесу или парке. Он также призвал не быть слишком нетерпеливыми во время таких наблюдений.

Подобный эффект подтверждают и исследования. В частности, ученые Корнельского университета пришли к выводу, что студенты, которые проводили не менее 10 минут в естественной среде, чувствовали себя счастливее.

Еще одним важным принципом Аттенборо является постоянная занятость и любовь к своему делу. Он работает на BBC с 1952 года и даже спустя более 7 десятилетий не вышел на пенсию. В разговоре с The Times в 2017 году он говорил, что не представляет жизни без новых впечатлений и работы.

«Природа никогда не утомляет. Поднять ноги — это прекрасно, но очень скучно, не так ли?», — говорил документалист.

Ученые также связывают наличие жизненной цели с лучшим физическим и психическим здоровьем. В исследовании, опубликованном в 2019 году в журнале JAMA, отмечалось, что сильное ощущение смысла жизни положительно влияет на общее качество жизни.

За годы работы Аттенборо неоднократно взаимодействовал с дикими животными — от гепардов до детенышей горилл. Именно любовь к природе и животным стала основой его многолетней карьеры.

Национальные институты здравоохранения США отмечают, что общение с животными может помогать снижать уровень стресса и положительно влиять на артериальное давление. Исследования также показывают, что даже наблюдение за животными в природе или зоопарках может улучшать эмоциональное состояние людей.

Стоит отметить, что к 100-летию телеведущего Лондонский музей естествознания решил сделать ему символический подарок — назвать новый вид осы Attenboroughnculus tau. В музее заявили, что таким образом хотели отметить вклад Аттенборо в то, чтобы показать миру «чудо и красоту природы».

