Девушка чуть не умерла из-за редкого синдрома Рапунцель: что произошло

Волосы

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16-летняя девушка попала в больницу из-за длительной рвоты, а обследование обнаружило в ее желудочно-кишечном тракте огромный клубок волос. Медики диагностировали редчайший синдром Рапунцель.

О необычном случае говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Medical Case Reports, пишет Science Alert.

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Что известно об инциденте

Синдром Рапунцель является редким осложнением трихотиломании — расстройства, при котором человек компульсивно вырывает собственные волосы. Если человек также проглатывает волосы, это состояние называют трихофагией.

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Волосы практически не перевариваются в организме, поскольку состоят преимущественно из кератина. Поэтому оно может постепенно накапливаться в желудке и формировать плотную массу, называемую в медицине трихобезоаром.

В случае 16-летней пациентки компьютерная томография показала, что клубок волос заполнил желудок и протянулся до двенадцатиперстной кишки, перекрыв пищеварительный тракт.

Медики не смогли удалить образование посредством эндоскопа, поэтому девушке провели операцию.

После хирургического вмешательства пациентка рассказала врачам, что примерно два года назад начала вырывать и глотать собственные волосы. В то же время она делала это лишь около одного раза в неделю и каждый раз вырывала примерно три волоса.

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Это могло объяснить, почему проблема долго оставалась незамеченной.

Особенностью случая стало то, что у девушки не было заметного выпадения волос или залысин, которые могли бы указать на трихотиломанию. Также медики не обнаружили у нее психических расстройств, часто могут быть связаны с таким поведением.

Девушка имела приступы мигрени и циклической рвоты, которые начались еще в детстве. Поэтому она училась дома.

После операции пациентке назначили сертралин и направили на когнитивно-поведенческую терапию.

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Авторы исследования отмечают, что трихобезоары могут представлять серьезную опасность для здоровья и в отдельных случаях быть смертельно опасными. Они призывают врачей учитывать возможность такого диагноза у подростков с длительной тошнотой, рвотой или болью в животе — даже если нет видимых признаков выпадения волос или сопутствующих психических расстройств.

Медики также отмечают, что из-за стыда и страха осуждения люди могут скрывать привычку вырывать и глотать волосы, поэтому выявить проблему на раннем этапе бывает сложно.

Ранее 28-летней канадке Кайли Лайелл врачи долгое время объясняли потерю веса, выпадение волос, кожный зуд и одышку стрессом. После появления опухолей на шее и под мышкой она добилась дополнительного обследования, выявившего лимфому Ходжкина II стадии. Женщина прошла химиотерапию и полностью преодолела болезнь.

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