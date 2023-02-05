Девушка хотела вылечить кожу кремом и теперь постоянно мучается от боли

Для лечения кожи лица 26-летняя Николь Маккензи из Шотландии применила гормональные кремы – препараты на основе стероидов. Девушка страдала экземой – воспаление эпидермиса. Она надеялась, что средства облегчат ее состояние, однако она не только не избавилась от экземы, но и перестала узнавать себя в зеркале. Из-за неконтролируемого и длительного применения кремы буквально сожгли ее кожу.

Об этом пишет The Sun.

Теперь она вынуждена увлажнять кожу каждые 30 минут, чтобы успокоить боль, вызванную аллергической реакцией на бесконтрольное применение средств.

Фото: скрин TikTok Nicole Mackenzie

"Я долгое время использовала продукты для лечения экземы, но в течение шести месяцев стероиды "съели" мою кожу. Теперь она не подлежит восстановлению", – жалуется девушка.

Она сказала, что борется с "синдромом красной кожи" — состоянием после прекращения местного применения стероидов (TSW). В этом случае кожа испытывает покраснение, жжение, глубокий и неконтролируемый зуд. Лицо отекает, появляется крапивница.

Николь, когда-то коммуникабельная и уверенная в себе девушка, теперь чувствует себя "обузой для родных".

"Я так мучалась от боли, что искренне не хотела больше жить. Когда я смотрю в зеркало, у меня просто разбивается сердце. Это уже не я", – сказала Николь.

Добавим, что врачи предостерегают от самостоятельного применения гормональных кремов и мазей. Только специалист может назначить то или иное средство в соответствии с индивидуальными особенностями организма с возрастом пациента, с отличительными чертами текущего заболевания, его течения.

Курс лечения гормональными средствами не должен быть длительным, а заканчивать его нужно постепенно, уменьшая дозировку и интервалы между приемами, ведь стероидные препараты вызывают привыкание, а если долго лечить аллергию одним средством, побочные эффекты могут привести к серьезным последствиям.

Напомним, человек, стремящийся преодолеть экзему, должен изменить свой образ жизни, понять, на что так остро реагирует кожа, и по возможности вычеркнуть из своей жизни эти раздражители.

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