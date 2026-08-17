Девушка лишилась домашних любимцев из-за ошибочного диагноза: раскрыта жуткая правда (фото)

Сыпь на теле Морган Ли Годден

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Британка Морган Ли Годден отдала своих золотых рыбок из-за подозрения на аллергию, однако впоследствии выяснилось, что ее симптомы повлекли за собой совсем другие вещи. Среди триггеров болезненной сыпи и отеков был бюстгальтер.

Об этом пишет Mirror.

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В январе 22-летняя Морган Ли внезапно заметила крапивницу на спине. Сначала она предположила, что причиной стала аллергия на новое постельное белье. Однако уже через несколько дней глаза и губы девушки набухли вдвое, а сыпь распространилась по всему телу.

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После осмотра врачи сказали, что симптомы — «вероятно, аллергическая реакция», и посоветовали убрать из спальни все новое. Среди вещей, от которых Морган Ли решила избавиться, оказались и две золотые рыбки — Флоу и Рик, которых она недавно завела. Медики предположили, что реакцию могли вызвать вода в аквариуме или корм.

Аллергия усиливалась из-за тесной одежды и физических нагрузок

Однако даже после того, как девушка отдала рыбок и убрала другие новые предметы из спальни, болезненные высыпания не исчезли. Впоследствии она обратила внимание, что особенно сильными они становились после ношения бюстгальтера и леггинсов. Морган Ли наконец заметила, что одним из главных триггеров является тесная одежда, а также физические нагрузки.

«Мне пришлось перестать пользоваться косметикой, перестать пользоваться духами. Я также поняла, что триггером является тесная одежда, особенно нижнее белье. Сыпь имела форму и контуры моего бюстгальтера. Я носила леггинсы на работу. Я чувствовала, как их материал просто раздражает мою кожу. Позже мне сказали, что пот, перегревание, стресс и гормоны тоже могут быть триггерами», — рассказала девушка.

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Морган Ли заметила, что каждый раз с началом менструации у нее появляется сыпь. Однажды девушка вместе с партнером пошла плавать, а после выхода из бассейна заметила, что ее тело покрылось сыпью. После этого британка начала отслеживать, что провоцирует появление симптомов. Морган Ли каталась на велосипеде и плавала и наконец заметила, что во время физических нагрузок ее состояние ухудшается.

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«Когда у меня обострение, это очень чешется и болит. А еще жжет — такое ощущение, будто я горю. Я выгляжу как пицца пепперони. У меня также повышается температура и появляется диарея. Сама сыпь на самом деле была самой простой из того, с чем приходилось справляться, — худшим было все остальное, что ее сопровождало», — поделилась девушка.

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Ситуация значительно ухудшилась, когда у нее в течение двух недель держались высокая температура и диарея. Поэтому Морган Ли вновь обратилась в больницу, где медики установили, что причиной ее состояния была не аллергическая реакция.

Причина — не аллергия: какой диагноз установили врачи

В июне после направления к специалисту девушке диагностировали два хронических заболевания — крапивницу и ангионевротический отек. Крапивница характеризуется появлением зудящих красных волдырей, сыпи и отеков из-за высвобождения гистамина. Ангионевротический отек возникает из-за накопления жидкости под кожей и приводит к внезапному увеличению объема отдельных участков тела.

В любой момент хроническая крапивница поражает от 0,5 до 1% населения Великобритании. Женщинам ее диагностируют более чем вдвое чаще мужчин.

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Сейчас Морган Ли контролирует симптомы с помощью медикаментов и избегает известных триггеров — тесной одежды, потоотделения, чрезмерных физических нагрузок, стресса и гормональных изменений.

«Я почувствовала облегчение, потому что подумала: по крайней мере, теперь я могу поправиться. Я всегда хотела детей, но теперь волнуюсь, будет ли это для меня возможным, ведь из-за гормональных изменений я могу испытывать сильную боль», — рассказала девушка.

«Мне сказали, что мой организм может войти в состояние анафилактического шока, но это будет не из-за аллергической реакции, а из-за того, что мой организм будет производить чрезмерное количество гистамина. Это меня пугает. Моя тревожность усилилась. Я больше никогда не ношу леггинсы, реже ношу бюстгальтеры, а если все же надеваю, мне просто приходится мириться с обострениями. Лекарство очень сильно изменило ситуацию. Сыпь под контролем. Я просто снова себя чувствую собой», — поделилась Морган Ли.

Морган Ли Годден

К слову, 21-летняя парамедик Кайла Эссон обратилась к врачу из-за отека лица и шеи, который сначала списали на аллергию и лечили стероидами. Однако дальнейшее обследование показало агрессивную первичную медиастинальную В-клеточную лимфому — 12-сантиметровую опухоль, давившую на вену у сердца. После тяжелого курса химиотерапии девушка вышла в ремиссию.

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