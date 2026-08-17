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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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202
Время на прочтение
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Девушка лишилась домашних любимцев из-за ошибочного диагноза: раскрыта жуткая правда (фото)

Непонятная сыпь на теле заставила девушку выбросить новые вещи из дома и отдать аквариумных рыбок. Однако настоящую причину опасного состояния медики установили только после длительных обследований.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Сыпь на теле Морган Ли Годден

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Британка Морган Ли Годден отдала своих золотых рыбок из-за подозрения на аллергию, однако впоследствии выяснилось, что ее симптомы повлекли за собой совсем другие вещи. Среди триггеров болезненной сыпи и отеков был бюстгальтер.

Об этом пишет Mirror.

В январе 22-летняя Морган Ли внезапно заметила крапивницу на спине. Сначала она предположила, что причиной стала аллергия на новое постельное белье. Однако уже через несколько дней глаза и губы девушки набухли вдвое, а сыпь распространилась по всему телу.

После осмотра врачи сказали, что симптомы — «вероятно, аллергическая реакция», и посоветовали убрать из спальни все новое. Среди вещей, от которых Морган Ли решила избавиться, оказались и две золотые рыбки — Флоу и Рик, которых она недавно завела. Медики предположили, что реакцию могли вызвать вода в аквариуме или корм.

Аллергия усиливалась из-за тесной одежды и физических нагрузок

Однако даже после того, как девушка отдала рыбок и убрала другие новые предметы из спальни, болезненные высыпания не исчезли. Впоследствии она обратила внимание, что особенно сильными они становились после ношения бюстгальтера и леггинсов. Морган Ли наконец заметила, что одним из главных триггеров является тесная одежда, а также физические нагрузки.

«Мне пришлось перестать пользоваться косметикой, перестать пользоваться духами. Я также поняла, что триггером является тесная одежда, особенно нижнее белье. Сыпь имела форму и контуры моего бюстгальтера. Я носила леггинсы на работу. Я чувствовала, как их материал просто раздражает мою кожу. Позже мне сказали, что пот, перегревание, стресс и гормоны тоже могут быть триггерами», — рассказала девушка.

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Морган Ли заметила, что каждый раз с началом менструации у нее появляется сыпь. Однажды девушка вместе с партнером пошла плавать, а после выхода из бассейна заметила, что ее тело покрылось сыпью. После этого британка начала отслеживать, что провоцирует появление симптомов. Морган Ли каталась на велосипеде и плавала и наконец заметила, что во время физических нагрузок ее состояние ухудшается.

«Когда у меня обострение, это очень чешется и болит. А еще жжет — такое ощущение, будто я горю. Я выгляжу как пицца пепперони. У меня также повышается температура и появляется диарея. Сама сыпь на самом деле была самой простой из того, с чем приходилось справляться, — худшим было все остальное, что ее сопровождало», — поделилась девушка.

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Сыпь на теле Морган Ли Годден

Ситуация значительно ухудшилась, когда у нее в течение двух недель держались высокая температура и диарея. Поэтому Морган Ли вновь обратилась в больницу, где медики установили, что причиной ее состояния была не аллергическая реакция.

Причина — не аллергия: какой диагноз установили врачи

В июне после направления к специалисту девушке диагностировали два хронических заболевания — крапивницу и ангионевротический отек. Крапивница характеризуется появлением зудящих красных волдырей, сыпи и отеков из-за высвобождения гистамина. Ангионевротический отек возникает из-за накопления жидкости под кожей и приводит к внезапному увеличению объема отдельных участков тела.

В любой момент хроническая крапивница поражает от 0,5 до 1% населения Великобритании. Женщинам ее диагностируют более чем вдвое чаще мужчин.

Сейчас Морган Ли контролирует симптомы с помощью медикаментов и избегает известных триггеров — тесной одежды, потоотделения, чрезмерных физических нагрузок, стресса и гормональных изменений.

«Я почувствовала облегчение, потому что подумала: по крайней мере, теперь я могу поправиться. Я всегда хотела детей, но теперь волнуюсь, будет ли это для меня возможным, ведь из-за гормональных изменений я могу испытывать сильную боль», — рассказала девушка.

«Мне сказали, что мой организм может войти в состояние анафилактического шока, но это будет не из-за аллергической реакции, а из-за того, что мой организм будет производить чрезмерное количество гистамина. Это меня пугает. Моя тревожность усилилась. Я больше никогда не ношу леггинсы, реже ношу бюстгальтеры, а если все же надеваю, мне просто приходится мириться с обострениями. Лекарство очень сильно изменило ситуацию. Сыпь под контролем. Я просто снова себя чувствую собой», — поделилась Морган Ли.

Морган Ли Годден

Морган Ли Годден

К слову, 21-летняя парамедик Кайла Эссон обратилась к врачу из-за отека лица и шеи, который сначала списали на аллергию и лечили стероидами. Однако дальнейшее обследование показало агрессивную первичную медиастинальную В-клеточную лимфому — 12-сантиметровую опухоль, давившую на вену у сердца. После тяжелого курса химиотерапии девушка вышла в ремиссию.

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