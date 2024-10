Девушка может есть только два продукта из-за редкой болезни: как это повлияло на ее интимную жизнь

Женщина с сильной пищевой аллергией рассказала, как удается управлять личной жизнью.

Об этом пишет Need To Know.

Кэролайн Крей Квинн страдает синдромом активации тучных клеток – иммунным заболеванием, которое заставляет ее клетки неправильно идентифицировать вещи как сильные аллергены, в том числе все продукты, кроме двух.

25-летняя девушка питается только овсянкой и гипоаллергенными смесями, а любая другая пища угрожает ее жизни, вызывая затрудненное дыхание, отеки и обмороки.

Кэролайн Квинн / Фото: Jam Press

Как следствие, молодая женщина вынуждена давать потенциальным поклонникам список строгих правил, которые они должны придерживаться, чтобы поцеловаться.

"Чтобы кто-то мог меня поцеловать, он не должен ничего есть за три часа до этого", — рассказала американка, работающая в сфере здравоохранения. "Они также не могут есть ни одного из шести моих основных анафилактических аллергенов – арахис, орехи, кунжут, горчицу, морепродукты или киви – за 24 часа до того, как меня поцеловать. И они должны почистить зубы перед тем, как поцеловать меня".

Если правила нарушены – у нее начинают чесаться рот, губы и язык. Как только Кэролайн это чувствует – сразу же останавливается и дает понять, что у нее появляется реакция. Если нужно, она сразу чистит зубы и принимает какие-то лекарства для экстренной помощи.

Сейчас у Кэролайн есть парень, которого зовут Райан. Он с удовольствием соблюдает правила, и когда они вместе, то ест те же блюда, что и она.

Кэролайн с бойфрендом / Фото: Jam Press

Хотя она сильно ограничена в пище, используя только овсянку, гипоаллергенную смесь, воду и соль, Кэролайн обнаружила хитрость на кухне, готовя овсяное печенье и крекеры, овсяные вафли и блины, хлопья (запеченные кусочки овсяной мюсли с молочной смесью) и мороженое, состоящее из рожков овсяных вафель и мороженого, изготовленного на основе молочной смеси.

Несмотря на опасность, которую может принести близость, Кэролайн настаивает на том, чтобы не ограничивать себя. Она сказала: "Поцелуи с ребятами – это, безусловно, риск. Это приносит потенциальную нестабильность в мою жизнь, но так же, как и повседневная жизнь для меня – например, у меня аллергия на собак и кошек, и технически для меня риск просто выйти из дома или пойти на пляж. Я могу лежать на пляже, и вдруг ко мне подойдет собака и лизнет лицо. Это была бы немедленная анафилаксия. Но я не собираюсь не ходить на пляж только потому, что боюсь худшего сценария. Так же я могла бы полностью избегать поцелуев и просто жить в мыльном пузыре, когда дело доходит до отношений, но я решила пойти на небольшой, просчитанный риск, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью. Судя по всему, я, безусловно, очень приспособлена к своему телу и очень разумно к нему отношусь. Я всегда выбираю, буду кого-то целовать или нет. Если я чувствую себя особенно симптоматически, я не собираюсь целовать того, с кем встречаюсь".

Кэролайн Квинн / Фото: Jam Press

Кэролайн Квинн / Фото: Jam Press

Кэролайн даже два года никого не целовала, потому что в ее доме появилась плесень, обострившая ее симптомы. Но если момент прекрасен и она чувствует себя хорошо, молодая женщина счастлива жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. И она даже считает, что это может быть хорошим способом узнать, стоит ли кто-нибудь вашего времени на ранних стадиях знакомства.

Кэролайн Квинн / Фото: Jam Press

Она добавила: "Я знаю, что это немного необычно – проверять кандидатов на поцелуй, но это своеобразный чит-код для свиданий. Он сразу же отсеивает ребят, которым на тебя плевать. Если они должны выполнить несколько правил, чтобы поцеловать тебя, то, очевидно, им не безразлично, они заинтересованы, и они готовы приложить немало усилий. Поэтому, если вы когда-нибудь захотите узнать, серьезно ли парень относится к вам, просто скажите ему, что у вас такая болезнь, и попросите выполнить три правила, и вы сразу же узнаете!".

Кэролайн Квинн / Фото: Jam Press

