Девушка ослепла из-за распространенной привычки: что произошло

Женщина принимает душ. Иллюстративное изображение / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Привычка не снимать контактные линзы во время принятия душа стала роковой для 20-летней Грейс Джеймисон, которая надолго потеряла зрение и прошла тяжелые испытания перед частичным выздоровлением.

Свою историей девушка теперь делится в соцсетях, сообщает CNN.

По ее словам, во время поездки в Доминиканскую Республику она носила контактные линзы во время принятия душа так, как это делают многие, даже не задумываясь.

Реклама

Но это сделало ее глаза уязвимыми перед акантамебой, микроскопическим организмом, который обычно встречается в воде.

Через несколько недель, после возвращения домой в Соединенные Штаты, у нее начались симптомы заболевания. К сожалению, ее состояние сначала было неправильно диагностировано окулистом, который назначил стероидные капли.

Лекарства не только не помогли, но и осложнили инфекцию.

Джеймисон полностью потеряла зрение из-за акантамебного кератита. Она оставалась слепой почти два месяца, прежде чем ей поставили правильный диагноз и начали надлежащее лечение.

Реклама

Повреждение зрения было вызвано интенсивной воспалительной реакцией на инфекцию.

Джеймисон документировала свой путь выздоровления в социальных сетях, предлагая честный взгляд на то, как изменилась ее жизнь. Сейчас она не видит правым глазом.

«Шрам полностью закрывает мой зрачок спереди, я не вижу ничего на правый глаз. Я вижу только мутную белизну и свет. Не носите контактные линзы в воде!», — обратилась девушка к своим подписчикам.

Хотя она потеряла зрение на оба глаза во время пика инфекции, текущее лечение помогло ей восстановить некоторые функции. В будущем она также может перенести операцию для дальнейшего улучшения зрения.

Реклама

