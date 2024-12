Девушка перенесла 41 операцию после укуса кобры в постели – фото

Девушка, пережившая укус кобры, рассказала, как она наконец-то смирилась со своими шрамами после ужасного нападения.

Об этом пишет Need To Know.

Микайла Роббертсе проводила обычный вечер дома, в провинции Лимпопо, Южная Африка, и устраивалась на ночь в постели, когда змея проскользнула между простынями и напала на нее. Существо – одно из самых ядовитых в стране – дважды укусило ее, нанеся повреждения, которые привели к 41 операции.

Хотя это чуть не стоило ей жизни, Микайла выстояла и научилась принимать свои отличия. Но ужас от того, что она пережила, до сих пор не дает ей покоя.

"Мне до сих пор снятся ужасы, — говорит 18-летняя девушка. Мне нравится быть на улице, но страх, что змея может снова меня укусить, всегда не дает мне покоя".

Микайле было всего пять лет, когда мозамбикская кобра напала на нее.

Она вспомнила: "Первый укус был в локоть, а второй – в средний палец".

Последствия той ночи сказываются до сих пор. Один палец был ампутирован, когда началась гангрена, потому что для ее лечения потребовалось бы слишком много операций. С тех пор она перенесла еще 40 операций, оставивших после себя тяжелые шрамы. Девушка также страдает внутренними повреждениями, в частности хронической болезнью печени, вызванной ядом.

Микайла Роббертсе / Фото: Jam Press

Микайла рассказала о годах, прошедших после удаления пальца: "Когда я была младше, дети дразнили меня из-за моей руки. Это было не очень хорошо, но я всегда говорила, что это нормально. Если бы они не дразнили меня, они бы дразнили следующего ребенка".

Несмотря на все, Микайла научилась принимать себя: "Я в счастливом месте, и в моей жизни так много людей, которые меня любят. Моя рука меня не беспокоит. Дети всегда дразнили меня из-за моей руки и жестоко обзывали, но я научилась жить с этим. У меня есть много поддержки, и это облегчает жизнь. Я счастлива, и моя семья заботится обо мне".

Микайла Роббертсе / Фото: Jam Press

Напомним, модель, которой во время ужасного нападения собака откусила всю верхнюю губу, продемонстрировала, как выглядит после шести операций. Она осталась с травмами на лице, изменившими ее жизнь.

Читайте также: