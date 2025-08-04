Шарлотта Кент умирает от голода из-за редкого и опасного заболевания / © The LAD bible

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25-летняя Шарлотта Кент из Великобритании годами считала, что испытывает проблемы со вздутием живота, но впоследствии выяснилось — она «умирает от голода» из-за редкого и опасного заболевания. Диагноз — синдром верхней брыжеечной артерии (СВБА) или синдром Вилки — был установлен только после длительных лет боли, тошноты и истощения. За это время девушка провела 47 из 60 месяцев в больнице.

Об этом сообщает Lad Bible.

Суть болезни — в сдавлении части тонкого кишечника между двумя брюшными артериями, что блокирует проход пищи и вызывает тяжелый дискомфорт, быстрое насыщение и стремительное похудение.

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Жизнь Шарлотты изменилась еще в подростковом возрасте — в 13 лет она мечтала стать гимнасткой, но стала жаловаться на постоянную тошноту. Через семь лет появились новые симптомы — боль в правой стороне, которая стала хронической.

«В феврале 2020 года врачи удалили ей аппендикс, надеясь, что это снизит боль. Но стало еще хуже. Мы начали возить ее в больницу почти ежемесячно: то боль, то вздутие, то рвота — и, наконец, недоедание«, — рассказала мама Шарлотты, 46-летняя Лиан Беннетт.

В 2021 году девушке установили зонд для питания, потому что она уже не могла нормально употреблять пищу. Лишь частное обследование помогло выявить истинную причину — редкое заболевание, требующее сложной операции.

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Единственным шансом Шарлотты, по словам врача, является так называемая процедура Алвера — новая методика хирургического вмешательства, предусматривающая перенос двенадцатиперстной кишки в новое положение. Однако эту операцию не проводят в Великобритании, а в США она стоит более 30 тыс. фунтов стерлингов (1 млн. 647 тыс. грн).

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«Это довольно короткая операция — длится всего один-два часа, если все идет хорошо — и она может спасти Шарлотте жизнь. Это ее единственная надежда», — сказала мать девушки, которая ухаживает за ней полный рабочий день.

«Я борюсь с этой болезнью уже слишком долго. Это очень тяжело — каждый день. Я чувствую, что моя жизнь остановилась, мир идет дальше, а я застряла на месте. Я бы никому этого не пожелала. Я просто хочу нормальной жизни — и не думаю, что это слишком большая просьба», — рассказала сама Шарлотта.

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Несмотря на операцию по переподключению кишечника, проведенную ей в Британии, результаты не дали улучшения — слишком поздно поставлен диагноз.

«Вот почему я сейчас отчаянно пытаюсь собрать средства на лечение за границей — своими силами я не справлюсь. Шарлотта медленно умирает у меня на глазах — ее организм просто угасает», — говорит Лианн, создавшая страницу на GoFundMe.

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По словам женщины, в Британии о СВБА знают очень мало, а сама операция Алвера еще не внедрена в систему здравоохранения:

«Процедура Алвера настолько нова, что еще не доступна в системе NHS.»

К слову, 47-летняя Тиффани Ведекинд живет с болезнью, встречающейся у одного на миллион: она стареет в десять раз быстрее, чем среднестатистический человек.