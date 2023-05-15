Девушка три года делала по 10 отжиманий в день: вы только посмотрите, как изменилось ее тело

Когда началась пандемия коронавируса блогерша поставила перед собой цель – ежедневно отжиматься от пола 10 раз. С тех пор она не пропустила ни одного дня и считает, что смогла изменить свой облик именно благодаря этому простому упражнению.

Сегодня блогерша Полли из США (@polly__wants) имеет более 200 тысяч подписчиков в Instagram и мотивирует их вести здоровый образ жизни. Но всего лишь 3 года назад, в начале пандемии коронавируса, она сама нуждалась в помощи, ведь боролась с лишним весом. Тогда девушка бросила сама себе вызов и принялась ежедневно делать всего лишь 10 отжиманий от пола. Делала она это, несмотря на настроение, погоду, самочувствие или желание.

Прошло 3 года и в своем блоге Полли опубликовала видео, сразу ставшее вирусным. Первые кадры – американка делает отжимание в далеком 2020 году. На последних оттесняется сейчас. И выглядит она при этом совсем другим человеком.

Полли 2020 года и сейчас / Фото: Instagram

Как призналась сама блогерша, где-то через неделю после начала своего челленджа, ей надоело делать упражнения. Ведь отжим от пола это довольно сложно. Однако подписчики начали спрашивать, почему она перестала публиковать ежедневные сторезы с отчетом. Именно это и явилось мощной мотивацией продолжать свое дело. Впоследствии 10 отжиманий начали занимать у девушки всего лишь минуту времени и даже доставлять определенное наслаждение.

Девушка в соцсети также поделилась своим опытом, указывая, что она не раз в своей жизни пробовала системы тренировок с постепенным наращиванием сложности и разными упражнениями. Но они быстро ей надоедали. Поэтому в случае отжима она решила не изменять количество и тип исполнения. Хотя теперь она чувствует и видит свои мышцы и может делать более сложные стойки или упражнения.

Подписчикам пришелся по душе эксперимент Полли с оттеснением. Многие даже выразили желание повторить ее опыт и попытаться отжиматься каждый день. Конечно, блогерша указывает, что она смогла похудеть также и благодаря правильному питанию. Но именно оттеснения помогли добиться положительных перемен в жизни.

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