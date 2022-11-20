Девушке с тяжелым наследственным заболеванием пересадили печень от погибшего в аварии 17-летнего парня

Накануне 19-летнюю Веронику привезли в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" с признаками острой печеночной недостаточности.

Врачи "Охматдета" спасли жизнь 19-летней девушки с редкой болезнью, пересадив ей печень 17-летнего парня, погибшего в аварии.

Об этом сообщил член парламентского комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий.

По информации врачей, в конце октября в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" доставили 19-летнюю девушку Веронику с признаками острой печеночной недостаточности и билирубином на уровне более 200.

У девушки диагностировали тяжелое наследственное заболевание, которое приводит к чрезмерному накоплению меди в тканях организма – болезни Вильсона-Коновалова. Она часто приводит к печеночной недостаточности.

По статистике, болезнь обнаруживают у каждого четвертого человека на 100 тысяч.

"Обычно в Единой государственной информационной системе трансплантации (ЕДИСТ) пара донор-пациент формируется в автоматическом режиме", — сообщают медики.

Состояние Вероники было критическое, поэтому специалисты решили проводить трансплантацию. Это был единственный шанс сохранить ее жизнь.

В течение трех дней система подбирала для Вероники двух посмертных доноров, но их печени оказались непригодными для пересадки. На шестой день после подачи заявки система нашла донора в КНП "Балтийская центральная районная больница" в Одесской области.

Донором стал 17-летний парень, погибший в аварии. Его родственники согласились на посмертное донорство.

Операция по пересадке печени длилась 14 часов и прошла успешно.

В настоящее время девушка проходит реабилитацию и выходит на прогулки по территории больницы.

Накануне врачи "Охматдета" своим примером побуждали украинцев при жизни соглашаться на посмертное донорство органов.

Тем временем одна донорская печень должна была спасти двоих детей : почему врачи не смогли разделить орган

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