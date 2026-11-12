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Действительно ли человеческое сердце не восстанавливается после инфаркта — ответ ученых
По словам ученых, открытие опровергает устоявшееся представление о том, что потерянная во время инфаркта сердечная ткань вообще не восстанавливается, и может помочь в разработке новых методов лечения сердечной недостаточности.
Человеческое сердце может восстанавливать клетки сердечной мышцы после инфаркта. Это открытие может помочь разработать новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет Science Daily.
Ранее ученые наблюдали усиление митоза — процесса, во время которого клетки делятся и воспроизводятся — в сердечной мышце мышей после инфаркта. Новое исследование стало первым, продемонстрировавшим такое же явление у людей.
Для работы ученые применили метод, позволяющий исследовать ткани сердца, полученные от живых пациентов во время аортокоронарного шунтирования, которую выполняют для восстановления кровотока. По их словам, это позволяет лучше изучать процессы, происходящие в сердце пациента, чем модели на животных
По согласию пациентов исследователи принимали образцы как с пораженных, так и со здоровых участков сердца. Метод забора ткани разработали профессора Пол Беннон и Шон Лал.
Исследователи уже обнаружили в полученных образцах несколько белков, ранее связывавших с регенерацией сердца у мышей.
«В конце концов, наша цель использовать это открытие для создания новых клеток сердца, которые смогут „вернуть назад“ развитие сердечной недостаточности», — сказал профессор Шон Лал.
Ранее сообщалось, что у мужчин классические признаки инфаркта появляются более очевидно, чем у женщин. Это связано с особенностями гормонального фона и строения сосудов.